Al Santagostino, la nutrizione e la dietologia sono di casa

Nutrizione e dietologia sono spesso confuse. In realtà, sebbene si occupino entrambe di alimentazione e del corretto bilanciamento dei nutrienti, siano macro (carboidrati, grassi e proteine) e micro (sali minerali e vitamine), le due discipline si occupano di ambiti diversi.

Mentre la nutrizione si occupa di alimentazione in relazione a necessità come la perdita di massa grassa, la ricomposizione corporea, l’ipertrofia muscolare e le loro declinazioni in ambito sportivo, la dietologia è a tutti gli effetti una branca della medicina.

Ma vediamo nel dettaglio cosa fanno le due figure di riferimento, il nutrizionista e il dietologo.

Che cosa fa il nutrizionista?

Il nutrizionista è un biologo specializzato in Scienze dell’Alimentazione Umana. Il suo compito è quello di analizzare la situazione individuale del paziente, e pianificare un percorso alimentare che lo aiuti a raggiungere i suoi obiettivi.

Quello di cui si occupa nel concreto il nutrizionista è pertanto la prescrizione del tipo di alimentazione che, a seconda delle esigenze e della particolare situazione dell’individuo, permetterà a quest’ultimo di raggiungere il risultato desiderato.

Oltre a prescrivere, il nutrizionista svolge anche un lavoro educativo per insegnare i principi base della corretta alimentazione.

Cosa fa invece il dietologo?

Il dietologo è invece un medico che si occupa di analizzare eventuali patologie sofferte da un paziente e di fornire le indicazioni alimentari necessarie o per affrontarle o per evitarne una degenerazione.

Il dietologo si occupa quindi di patologie legate all’alimentazione come diabete, allergie alimentari o anche morbo di Crohn e l’intestino irritabile, e decide sulla base di esse e delle condizioni del paziente, quale sia la corretta alimentazione da seguire.

Non va confuso con il dietista, che è sì un professionista sanitario, ma non è un medico.

Quando andare dal dietologo e quando dal nutrizionista?

Da quanto detto sopra, quindi, ci si rivolgerà ad un dietologo nel momento in cui venissero diagnosticate, anche in caso di sospetto, patologie che siano legate all’alimentazione in generale e ad alcuni nutrienti in particolare.

Il nutrizionista invece serve per raggiungere obiettivi di forma fisica, che siano meramente estetici, o più specificamente sportivi, attraverso la corretta alimentazione necessaria per raggiungere lo scopo.

Quanto costa una seduta da nutrizionista?

