Finocchio, concentrato di vitamine e minerali

Dal nome scientifico Foeniculum vulgare, il finocchio è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle Apiaceae. Ingrediente tipico della dieta mediterranea, è coltivato soprattutto nel sud dell’Europa, soprattutto in Italia. Scopriamone le proprietà in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.

Le proprietà del finocchio

Quali sono le proprietà nutrizionali?

100 g di finocchio apportano circa 31 calorie suddivise come segue:

56% proteine

43% carboidrati

1% lipidi

Nello specifico, in 100 g di finocchio si trovano:

5 mg di vitamina C

12,0 mg di niacina

0,047 mg di vitamina B6

0,58 mg di vitamina E

0,032 mg di riboflavina

0,010 mg di tiamina

963 UI di vitamina A

62,8 µg di vitamina K

27 µg di folati

414 mg di potassio

52 mg di sodio

50 mg di fosforo

49 mg di calcio

17 mg di magnesio

0,73 mg di ferro

0,20 mg di zinco

0,7 µg di selenio

90,21 g di acqua

7,30 g di carboidrati, fra cui: 3,93 g di zuccheri e 3,1 g di fibre

1,24 g di proteine

0,20 g di lipidi

È fonte di flavonoidi. Al suo interno si trovano inoltre numerosi oli essenziali, che sono responsabili del tipico sapore, simile a quello dell’anice.

Quando non mangiare il finocchio?

Non risultano esservi interazioni tra il suo consumo e l’assunzione di medicinali o altre sostanze. Nel dubbio, è bene chiedere consiglio al proprio medico.

Stagionalità del finocchio

In Italia è di stagione da novembre a maggio.

Possibili benefici e controindicazioni del finocchio

I benefici derivanti dal suo consumo derivano soprattutto dal suo apporto di vitamine e minerali, associato ad un basso contenuto calorico. Le vitamine del gruppo B promuovono un buon metabolismo e la vitamina B9 (assunta sotto forma di folati) favorisce un corretto sviluppo del sistema nervoso durante le prime fasi della gestazione.

Il selenio e le vitamine A e C contribuiscono a potenziare le difese antiossidanti dell’organismo; la vitamina C è anche importante per la sintesi del collagene. Tra i minerali, il potassio protegge la salute cardiovascolare; il fosforo, il calcio ed il magnesio sono importanti per quella delle ossa; il ferro partecipa alla produzione dei globuli rossi. Infine, all’anetolo (uno dei suoi oli essenziali) sono state associate proprietà antimicotiche ed antibatteriche.