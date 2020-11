Gin Mare e il delivery Mediterraneo: elogio alla dieta patrimonio Unesco

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 19:03

Gin Mare celebra la dieta mediterranea

Restrizioni anti-Covid, la modalità delivery è d'obbligo

Torino - chef Federico Zanasi - Ristorante Condividere

Omaggio alla mediterraneità come stile di vita

el 2010 l’ha inserito la dieta mediterranea nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità per il suo valore culturale. Nel 2020 dunque ricorre il decimo anniversario del riconoscimento e, Il primo gin con il sapore del Mediterraneo, lo celebra insieme a selezionati partner della miglioreitaliana proponendo per il weekend del 20 novembre un’esperienza culinaria di altissima qualità: delivery “Mediterraneo”.Ai clienti delle proposte didei parter si aprirà il pasto in bellezza. Gin Mare festeggia offrendo a chi acquista un menu uncomposto dacontenente gli ingredienti per il perfetto drink mediterraneo (una mignonette di Gin Mare 50 ml, una lattina di200 ml e garnish con fettina di arancia disidratata). Dato il momento storico con le restrizioni e le chiusure anti-, la modalità delivery è d’obbligo.I partner dell’evento sonoguidati dagliche rappresentano a pieno titolo le varie sfaccettature dello stile mediterraneo in cucina:Gin Mare riconferma così il forte legame con il settore della gastronomia di alta qualità e la mission di esportare il Mediterraneo nel mondo insieme al suo stile di vita, anche attraverso, il nuovo e-magazine che racconta e raccoglie il meglio della cultura mediterranea.Delivery “mediterraneo” è un omaggio allae ai suoi sapori autentici, perché il Mediterraneo non è solo un luogo, è un’attitudine, uno stile di vita.#DeliveryMediterraneo #GinMare