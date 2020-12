Sinergia tra Bottega e Domori per distribuire il vermouth in Italia

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 10:28

Il vermouth Bottega è arricchito da un packaging e da una grafica raffinata

Grafica del packaging firmata dalla designer Monica Lisetto

, nato tre anni fa da una collaborazione tra, titolare dell’azienda vinicola trevigiana che porta il suo nome, e, verrà distribuito in, in Italia, dache fa parte dele che raggruppa con la sub holding Polo del Gusto, tutte le attività, in particolare tutte ledi nicchia che si rivolgono prevalentemente a una clientela specializzata.La sinergia con Domori viene considerata da Bottega (esporta in 140 Paesi nel mondo, con 5 siti produttivi e logistici a Godega di Sant’Urbano, Montalcino, Fontanafredda, Vittorio Veneto e Valgatara) un valore aggiunto per incrementare la presenza di questi prodotti nei miglioritra cuiIl vermouth Bottega è arricchito da une da unaraffinata che richiama la tradizione, ideata da, una delle migliorie creative del momento.