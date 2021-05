Un oro e due bronzi per Aqva di Gin all’International Spirits Award 2021

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 10:20

A

Oro per Aqva Di Gin Agrumata



Tre su tre per Aqva di Gin all’International Spirits Challenge 2021



Un oro e due bronzi

, con un oro e un doppio bronzo assegnati nella categoria gin e genever. Tante le medaglie ottenute dal brand italiano pluripremiato ai vari concorsi mondiali Successo assolutonelle tre declinazioni Agrumata, Floreale e Speziata, e un’ulteriore conferma della qualità perseguita dall’azienda Campana Bespoke Distillery.Gli International Spirits Challenge giunta alla sua 26ª edizione è globalmente riconosciuta come, con circa 1800 richieste di ammissione da quasi 70 paesi in tutto il mondo.Vincere un premio Isc è davvero un risultato impressionante per qualsiasi spirito che superi la scrupolosa valutazione alla cieca da parte della giuria esperta di giudici specializzati.Il panel di giudici è composto da soggetti indipendenti e membri della bar industry mondiale e della produzione di distillati., affermandosi come vincitore con Aqva Di Gin Agrumata e con due bronzi per Aqva Di Gin Floreale & Speziata nelle rispettive categorie.Le tre medaglie evidenziano e confermano il grande lavoro di qualità e innovazione dell’azienda Bespoke Distillery spirit club; così piace presentarsi: «un agenzia creativa a disposizione per la mixologist» con i suoi prodotti Aqva Di Gin & Vermut Sospeso già premiati nel corso dell’anno in kermesse di prestigio come Spirit Awards agli International Wine & Spirit Competition, al concorso Mondial de Bruxelles al Roma bar show, BESpirits e Spirito Autoctono e agli Barawards; l’incetta di onorificenze dei prodotto di Bespoke Distillery sta diventando il fiore all’occhiello di Onestigroup.