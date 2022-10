39° Premio Alambicco d’Oro Anag: premiazioni online per tutti i vincitori e i loro prodotti

Nove appuntamenti online per conoscere da vicino i vincitori del 39° Premio Alambicco d'Oro Anag (Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti) e i distillati italiani che hanno conquistato 80 medaglie e 2 premi speciali nelle categorie dedicate a grappe, acquaviti e brandy. Gli appuntamenti sono in programma dal 22 ottobre al 26 novembre con dirette live organizzate da Anag e trasmesse sulla pagina ufficiale Facebook Anag Italia (@anagitalia) alla presenza dei distillatori, dei referenti territoriali Anag e di alcuni ospiti istituzionali. Ogni appuntamento vedrà la partecipazione di Paola Soldi, presidente nazionale Anag, e sarà moderato da Paolo Bini, giornalista, relatore e responsabile della comunicazione per Anag.

Al via le premiazioni dal 22 ottobre

Le premiazioni online del 39° Premio Alambicco d'Oro Anag prenderanno il via sabato 22 ottobre con un doppio appuntamento: alle ore 10 sono previsti collegamenti dal Friuli Venezia Giulia, mentre alle ore 11.30 sarà la volta del Veneto. Sabato 29 ottobre, alle ore 10, saranno protagonisti i prodotti in arrivo da Sicilia e Sardegna, mentre alle ore 11.30 le premiazioni online si sposteranno in Campania e Puglia.

Si chiuderanno sabato 26 novembre

I riflettori sui vincitori del concorso nazionale Anag si accenderanno nuovamente sabato 5 novembre, con un doppio appuntamento alle ore 10 e alle ore 11.30 che vedrà protagonista la produzione di grappa in Trentino Alto Adige. Il viaggio alla scoperta delle medaglie assegnate dal 39° Premio Alambicco d'Oro Anag continuerà sabato 12 novembre, alle ore 10, con collegamenti da Toscana e Lazio, e si chiuderà sabato 26 novembre con i vincitori in arrivo dal Piemonte, protagonisti di un doppio appuntamento alle ore 10 e alle ore 11.30. I video delle premiazioni saranno pubblicati successivamente sul canale YouTube di Anag. Il programma delle premiazioni online del 39° Premio Alambicco d'Oro è pubblicato sul sito www.anag.it.