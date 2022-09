Ambiente, esperienza e cambiamento: per AssoDistil è tempo di Assemblea

Giovedì 15 settembre a Roma, a partire dalle 10.30, si svolgerà l’Assemblea Annuale di AssoDistil, l’Associazione che promuove il settore distillatorio in Italia e all’estero rappresentando oltre 60 distillerie industriali, pari al 95% della produzione nazionale di acquaviti e di alcol etilico prodotto da materie prime agricole.

L’edizione 2022 dal titolo “Ieri, oggi e domani. Tra esperienza e cambiamento!” vedrà un ragionamento sulle prospettive future dell’industria italiana in generale e, in particolare, del settore distillatorio.

Tutte le incertezze del presente

A fronte di un contesto di mercato post-pandemia ancora complesso e imprevedibile, soggetto ai contraccolpi del conflitto russo-ucraino in termini di interruzioni di approvvigionamento e al conseguente aumento dei prezzi e ad azioni di speculazione sui prodotti energetici e sulle materie prime e sussidiarie, l’Italia rischia una profonda crisi inflazionistica – accelerata dalla caduta del governo Draghi - con gravi conseguenze sulle finanze pubbliche e sulle aziende. Lo sviluppo del settore energetico, dell’economia circolare e il ripensamento dell’intera catena di approvvigionamento di materie prime ed energetiche sono gli obiettivi fondamentali per un ripensamento dell’economia nazionale che sappia cogliere le sfide e le opportunità del mercato globale. In questo contesto, il settore distillatorio, sempre più attento alle tematiche ambientali, può dare ulteriore dimostrazione della propria strategicità. Grazie alla loro collocazione tra l’agroalimentare e l’energetico, le distillerie sono capaci di dar valore, creare ricchezza e lavoro come pochi altri comparti sono in grado di fare.

Gli interventi in programma all'Assemblea AssoDistil

All’introduzione del Presidente AssoDistil Antonio Emaldi seguiranno numerosi interventi, tra cui i contributi di: Emanuele Di Faustino Senior Project Manager Nomisma Osservatorio sul mercato della Grappa; Simona Lamorte, Dipartimento ICQRF Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Giovanni Perrella, Segreteria tecnica DGMEREEN-DGSAIE Ministero dello Sviluppo Economico; Pierluigi Ascani, Presidente Format Research Osservatorio congiunturale industria dei distillati; e Roberto Galdi Direttore dell’Ufficio Controlli accise, energie e alcoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Durante la conferenza sarà trasmesso il videomessaggio con i saluti istituzionali degli onorevoli Paolo De Castro, Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Parlamento Europeo, e Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura Camera dei deputati.

Nel corso dei lavori saranno presentati i dati aggiornati del mercato della Grappa in Italia a cura di Nomisma.

L’Assemblea si concluderà alle 13.30 con una degustazione di Grappe ed Acquaviti.