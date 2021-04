La grappa nella bibbia dei miscelati apre le porte a nuovi consumi in tutto il mondo

Primo Piano del 20 aprile 2021 | 05:00

VE.N.TO il primo miscelato a base grappa nell'elenco dei barman internazionali IBA

Il valore della grappa, distillato unicamente italiano

Leo Pinto e Samuele Ambrosi

Passi da gigante sul piano della qualità

GrappaRevolution e una nuova comunicazione

tanti colori e aromi per le grappe

VE.N.TO, un nuovo coktail che entra nel Ghota dei miscelati

una distelleria

LA RICETTA: VE.N.TO

. E lo fa alzando il tiro per quanto riguarda il suo consumo e il suo utilizzo. Il primo obiettivo è ufficializzare la sua posizioneribaltando un po’ la poca considerazione che noi italiani diamo alla grappa, perché abituati da sempre a considerarlo quasi un sotto prodotto contadino della lavorazione del vino. Quasi un prodotto da poveri. Ma la qualità della grappa è enormemente cresciuta negli ultimi decenni è oggi questo distillato supera di gran lunga per quella della gran parte degli altri distillati nel mondo. Ed è un prodotto che rappresenta il. In tutte le sue varianti dalla bianca monovitigno a quella invecchiata, passando per quelle aromatizzate o ai blend ricorda territorio e vitigni da cui deriva. E da non dimenticare è un traguardo storico, come l’ingresso nei mesi scorsi, per la, grazie alla ricetta, nata dalla collaborazione diMa il “valore” della grappa (prodotto unicamente italiano e come tale tutelato dalla legge, con tanto di IG, Indicazioni geografiche, e indicazione di 40° come grado minimo) ha bisogno di essere comunicato conche superino schemi forse un po’ vecchi. Partendo dalle garanzie assolute offerte oggi da etichette che sono regolamentate da precisi disciplinari che tutelano anche le zone di origine. Ecco che con il supporto di alcune delle più importanti distillerie Italiane, nasceper diffondere e valorizzare la costante evoluzione che rende la Grappa sempre più il simbolo dello stile italiano nel panorama dei distillati. GrappÆvolution. Che si presenta come piattaforma online, è promossa da Leonardo Pinto, Samuele Ambrosi e Isla de Rum, con la partnership di Distilleria Bertagnolli, Bonaventura Maschio, Distilleria B.lo Nardini, Castagner, Luigi Francoli, Distilleria Levi St.Roch, Distilleria Marzadro, Mazzetti d’Altavilla, Roner Distillerie e La Valdotaine. Praticamente la gran parte dei più grandi produttori italiani.Il dato da cui partire è la realtà della produzione che negli ultimi decenni la grappa ha avuto unapur mantenendo un forte legame territoriale e culturale, facendone un prodotto con caratteristiche organolettiche nobili e di assoluto livello. Parliamo di produzioni che fra piccoli artigiani o grandi industrie sono prodotti con sistemi diversi, ma che si basano sempre sulla. Distillerie che in molti territori sono diventati anche luoghi di richiamo turistico che rivaleggiano spesso con le cantine.Attraverso articoli dedicati sulla piattaforma onlinesi pone quindi l’obiettivo di comunicare le innovazioni tecnologiche e le nuove tendenze nel mondo della grappa, oltre che fornire informazioni su disciplinari, novità di mercato ed eventi. Il sito ha inoltre una sezione dedicata alla miscelazione, in cui verranno raccolti e pubblicati alcuni dei migliori drink base grappa realizzati da bartender di ogni paese. Responsabile dell’area miscelazione di GrappaRevolution è, non casualmente, Samuele Ambrosi che, come detto, ha ottenuto l’inserimento del suo miscelato (una vera rivoluzione) nella lista cocktail IBA (International Bartenders Association).«Credo che VE.N.TO, il cocktail IBA base grappa, rappresenti una pietra miliare nella storia della grappa. I produttori hanno fatto passi da gigante negli ultimi decenni – commenta, fondatore di GrappaRevolution – affinando le tecniche di produzione ed ampliando le competenze. Eleganza, territorialità e piacevolezza sono oggi le parole d’ordine di questo distillato., pronto a competere sia nel balloon che nella miscelazione con i grandi distillati mondiali. Il consumatore ed il professionista dovrebbero cominciare ad approcciarsi alla grappa con quello spirito critico con cui si sono approcciati in passato al brandy o al whisky. Troverebbero un mondo di distillati affascinanti e di estrema versatilità che proviene dalle nostre terre e dalla nostra storia. L’ingresso della grappa nella lista cocktail IBA, oltre a sottolineare la lungimiranza di questa associazione nel cogliere l’evoluzione di mercato, certifica il livello attuale della grappa e rappresenta a mio avviso un riconoscimento importante per l’intero settore.”Una ricetta che è solo un esempio di quanto si può fare con la grappa, partendo anche dagli usi tradizionali e antichi come l'abbinamento con del latte o essenze arboree. Senza dimenticare che molti dei drink internazionali erano nati anche per usi caldi, altro uso a cui la grappa sembra essere l'ideale, sia a temperatura che fredda. Ed in ogni caso questa ricetta si era rotta una realtà che relegava la grappa solo al dopo pasto e fuori dai consumi nei grandi bar di tutto il mondo. Un'occasione per i nostri produttori a cui si potrebbero finalmente spalancare quelle porte a cui in pochi credevano fino a poco tempo fa. Salvo pochi casi isolati, come quello di un antesignano di questa svolta, Roberto Castagner, che già 15 anni fa proponeva i primi cocktail a base di grappa.Tornando alla nuova lista approbvata nell'autunno scorso dei miscelati IBA (bibbia per i barman di tutta il mondo), questa è la sesta a partire dall’esordio ufficiale nel 1961 e oggi contiene in totale 92 drink, 15 in più rispetto all’ultima del 2011. Lista che evidenzia una particolare attenzione di IBA alle effettive richieste del mercato. In questo modo il ricettario IBA, con un corpus aggiornato e agile, si consolida come punto di riferimento per tutti i professionisti del settore a livello internazionale.Come nella lista precedente, i cocktail si dividono in tre categorie., 33 drink, rappresentano le ricette classiche indimenticabili. Una vera “Bibbia” delle origini del bere miscelato di consolidata diffusione mondiale., 33 drink più due rivisitazioni. In questa sezione alcuni cocktail sono stati sostituiti da quelli che rimangono popolari in tutto il mondo come simbolo del bere di classe e prestigio., 23 cocktail, rappresenta invece la voce che tradizionalmente conta il maggior numero di novità. Questa sezione tiene conto delle evoluzioni dei consumi e delle mode del momento. Ed è qui che, insieme allo Spitz (altra ricetta italiana nobilitata) era stata inserito il miscelato VE.N.TO a base di grappa.«VE.N.TO non vuole essere il drink base grappa per eccellenza – il commento di, responsabile dell’area miscelazione di GrappaRevolution – ma l’emblema della miscelabilità della grappa e della sua versatilità. Un drink semplice, come da standard IBA, ma che racchiude in sè un significato più ampio. L’inizio di una era di miscelazione tutta da esplorare, ricca di sperimentazione, che vedrà la grappa sempre più protagonista.”45 ml White Smooth Grappa22.5 ml Fresh lemon Juice15 ml Honey mix (replace water with chamomile)*15 ml Chamomile cordial10ml Egg White (Optional)* Se lo si desidera, l'acqua può essere sostituita da infuso di camomilla nella miscela deli miele.Versare tutti gli ingredienti nello shaker. Shakerare energicamente con ghiaccio. Filtrare in un piccolo bicchiere tumbler ghiacciato pieno di ghiaccio.Guarnizione:Guarnire con scorza di limone e uva bianca.Web: www.grapparevolution.itMail: info@grapparevolution.itInstagram & Facebook: grapparevolution