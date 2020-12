I “5 Grappoli” di Bibenda a due Riserve Mazzetti d'Altavilla

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 19:21

Riserva Gaia Mazzetti, 5 Grappoli Bibenda





Riserva Segni, 5 Grappoli Bibenda





L'abbinamento ideale è con il cioccolato extra-fondente





l 2020 si era aperto con l’inserimento dell’azienda fra le “100 Eccellenze Italiane 2020” selezionate dalla prestigiosa ed autorevole rivistaper “Il successo di una realtà a conduzione familiare, che non ha sbagliato un colpo”. E oggi, con il countdown verso il, si festeggia con l’arrivo delle tante novità rivolte alla regalistica 100%e con due nuovi premi attribuiti adallaI “”, massimo riconoscimento attribuito ai distillati che concorrono alla selezione targata Bibenda, sono quest’anno assegnati a ben due Riserve di punta della “Casa della Grappa” situata nel cuore del Monferrato:e Gaia Mazzetti. La prima rappresenta un unicum nel suo genere diventando pura poesia per i sensi grazie ad un lungo soggiorno (5 anni in totale) di questo blend di vitigni rossi piemontesi in ben sei botticelle di essenze lignee diverse (Rovere, Castagno, Frassino, Ciliegio, Gelso e Ginepro) e di capacità differenti per “concentrare” sempre più nelle sue gocce una strepitosa complessità di profumi e aromi.è invece il “must have” degli amanti dell’aromaticità: in questo blend, grazie alla prevalenza del vitigno Moscato accompagnato dal Cortese, emerge una grappa da meditazione lungamente stagionata in piccoli carati e sorprendentemente morbida. Due distillati che certamente accompagneranno i momenti sereni in famiglia delle prossime festività prestandosi a degustazioni consapevoli e attente e anche a curiosi “pairing” sensoriali, primo fra tutti quello con il«Una piacevole notizia - commentanoedi cui volti sono stati selezionati per la copertina di dicembre dalla rivista Luxury Food & Beverage - che infonde coraggio in questo 2020 nel quale il mondo Mazzetti non si è affatto fermato effettuando ad esempio il restyling delle Grappe della “Collezione”, il lancio delladedicata alle grappe di territorio, derivanti dae a produzione limitata, l’apertura del quartoa Casale Monferrato. E non è tutto: altre novità in arrivo proprio in questo finale d’anno… e innovativi progetti stanno giungendo a compimento anche sul fronte della sostenibilità ambientale».E nel frattempo si avvia a conclusione anche l’anno di valutazione dei distillati presso le varie competizioni nazionali e internazionali: in attesa degli ultimi responsi il pallottoliere di Mazzetti d’Altavilla incorona un anno record di riconoscimenti ottenuti all’Alambicco d’Oro (Medaglia Best Gold alla 7.0 e Gold al Brandy 35 Anni), al concorso tedesco ISW (Medaglia Gold a Segni, 7.0 e Amaro Gentile), a The WineHunter Award del Merano Wine Festival (Riconoscimento Rosso per Ardita, 1786, Riserva 18.46, Amaro Forte, Grappa di Ruchè giovane; Riconoscimento Gold per 7.0, Gin e 1789 ed infine Riconoscimento Gold con candidatura a Platinum per Riserva Segni), ai quali si aggiunge il recente Excellence Spirit Award 2020 all’Amaro Gentile al Roma Bar Show.Per informazioni: www.mazzetti.it