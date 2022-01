Liquori e bevande aromatizzate: un momento magico

“Spirits” è parola inglese usata in svariati contesti. Da qualche tempo in Italia, ma non solo, identifica estensivamente il mondo dei distillati e dei liquori, vale a dire le bevande alcoliche ottenute dalla distillazione di cereali, frutta, bacche (vedi il boom del gin), ma anche molte bevande aromatizzate (gli amari ad esempio).

L'amaro del Trentino Zengrat Pèrge

«Quest'anno, nel catalogo aziendale che abbiamo presentato il 23 e il 24 gennaio a Parma Fiere, abbiamo riservato una sezione specifica agli spirits - ha dichiarato Gianpaolo Girardi, patron di Proposta Vini, azienda di Cirè di Pergine (Tn) attiva nella selezione e commercializzazione di vini, spumanti, distillati e birre artigianali -U na assoluta novità da festeggiare in pompa magna. Bartender professionisti delle varie regioni hanno infatti realizzato una serie di cocktail preparati con i distillati e i liquori proposti da 75 aziende nazionali e internazionali».



La riscoperta degli amari

Per la verità la riscoperta degli spirits nel nostro Paese e in particolare degli amari ha sorpreso un po' tutti anche a livello di consumi dopo anni di oblio. Una riscoperta che ha trovato terreno fertile nella valorizzazione di determinati territori. Insomma, il "genius loci" si è preso la sua bella rivincita anche in Trentino, provincia già famosa per lo storico Elisir Novasalus dell'antica Erboristeria dott. Cappelletti, l'altrettanto storico amaro Alpino Pontillo e il mitico Elisir Re Laurino della famiglia Tschurtschenthaler Dell'Elmo Saracini di Povo.





Il progetto di Mauro Nardelli

L'ultimo nato in Trentino è l'amaro "Zengrat Pèrge" nato da un progetto a lungo cullato da Mauro Nardelli, patron del ristorante "Il Bosco dei Pini Neri" di Pozza di Trambileno (Tn) e realizzato con il supporto di Loris Cimonetti, presidente del Biodistretto della Valle di Gresta nonchè titolare dell'azienda agricola Ecoidea-Naturgresta. Un progetto di ampio respiro che racconta i sapori e i profumi di due territori: le Valli del Leno (Trambileno, Terragnolo, Vallarsa) e la Val di Gresta. Vallate spesso ingiustamente dimenticate, ma che vantano un incredibile patrimonio di saperi e di sapori. Autentici tesori: dai formaggi al burro di malga, dagli insaccati ai piccoli frutti, dalle confetture agli ortaggi, per non parlare di erbe officinali e piante spontaee: le giuggiole, le corniole, i corbezzoli, le nespole, le bacche di rosa canina. E ancora: il grano saraceno, il miele nelle diverse tipologie, i vini, le grappe. Territori green che offrono scenari di straordinaria bellezza, da percorrere a piedi o in bicicletta, lontani dallo stress del traffico sempre più caotico delle città.

Mauro Nardelli e Loris Cimonetti (credito foto: Giornale Sentire - giornalesentire.it)

Fare squadra

Territori di montagna strettamente collegati e che vedono protagonisti con una invidiabile unità di intenti i piccoli produttori agricoli, custodi e numi tutelari di un passato di cui vanno fieri, assieme ai professionisti del turismo e dell'ospitalità, agli imprenditori, ai cultori della buona tavola. L'obiettivo: fare squadra in maniera sinergica per puntare a uno sviluppo ecomomico sostenibile che accomuna le realtà legate alla terra, alla biodiversità, all'ambiente, all'artigianato e alle tradizioni culturali delle popolazioni trentine.

Erbe di montagna

In questo contesto s'inserise il progetto dell'amaro Zengrat Pèrge. Nome che affonda le radici nella storia delle Valli del Leno e nell'antica parlata cimbra (Zimbar), popolazioni che nel 1.200 lasciarono il Tirolo e la Baviera per insediarsi in questi territori. L'amaro Zengrat Pèrge nasce dalle erbe officinali che racchiudono ed esaltano il sapore autentico della montagna. Un prodotto con un forte legame con i luoghi a cui fa riferimento e con i valori che trasmette: saperi, relazioni, esperienze, natura, tradizioni, tecniche di lavorazione che si perdono nella notte dei tempi.



Digestivo e aperitivo

Piacevolissimo come digestivo (liscio o ghiacciato), Zengrat Pèrge grazie alle sue note dal gusto amaricante e ai suoi profumi si presta anche alla preparazione di aperitivi, cocktail e drink innovativi. Un amaro vero, dal sapore intenso, che esalta le caratteristiche di alcune erbe officinali, in particolare le radici di Genziana e di Bardana, l'Assenzio, le foglie di Verbena odorosa, l'erba Luisa, i fiori di Achillea. Erbe e fiori aromatizzati con i chiodi di garofano, la cannella e lo zucchero di canna. Un matrimonio d'amorosi sensi.

La confezione di Zengrat Pèrge con i prodotti del territorio

Promuovere le tipicità

«Questo liquore è realizzato senza l’utilizzo di prodotti chimici attraverso una lavorazione artigianale che segue i principi della sostenibilità ambientale», puntualizza Loris Cimonetti. Zengrat Pèrge è proposto al pubblico in una elegante confezione regalo assieme ad altri prodotti biologici del territorio: una caciotta caprina, uno sciroppo di mirtilli, un estratto di ribes nero (Cassis), una salsa di carote e rosmarino, una mostarda di cipolle all'aceto e una birra aromatizzata al sambuco.