Meticho, morbido e rotondo. Per iniziare a scoprire il magico mondo dei rum

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 10:30

I

Rum Meticho, morbido, molto rotondo, facile e poco impegnativo

Degustando il Rum Meticho, all'inizio di un viaggio nel mondo del rum

è un nuovissimotargatoè appena entrato sul. È un prodotto creato per i palati moderni, per tutti quelli che amano i rum facili, immediati e con un grande impatto gusto-olfattivo. Si tratta di un rum diprodotto da una distilleria del; nel produrlo vengono fatte infusioni di scorze di arance, limoni e mandarini di origini italiane, con un tocco di eleganteL'riporta i soggetti e l'ambiente favolesco di "", quindi a partire dalmolto moderno questo prodotto richiama alla mente lae il tempo dell'infanzia, quando le cose semplici e astratte ci regalavano felicità e spensieratezza.È un rum che, nonostante i suoi 40 gradi di alcol, si presenta morbido, molto rotondo, facile e poco impegnativo; un rum per tutti i palati, soprattutto per quei consumatori che stanno iniziando ad avvicinarsi al meraviglioso mondo di questo distillato. Come da bambini si entralentamente nel vorticoso e complicato mondo adulto, passando attraverso l'iniziale spensieratezza delle favole, così avviene nel rum, passando da questa curiosa esperienza gustativa per intraprendere eventualmente un percorso molto più vasto ed intrigante.Il Rum Meticho è distribuito dalla Rossi & Rossi di Treviso.Per informazioni: www.rossiandrossi.it