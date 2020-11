Il mondo della grappa... in rosa Cresce il consumo femminile

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 11:10

Il 30% delle intervistate consuma grappa da più di 10 anni

di Mestrino (Pd) ha presentato una ricerca sulin riferimento al pubblico. Da anni l’azienda veneta si propone di avvicinare il distillato al palato femminile lavorando sulla caratterizzazione della grappa. Non a caso la, il fiore all’occhiello della collezione OF di Bonollo, si conferma una delle più amate dal pubblico femminile grazie al suo bouquet unico per ricchezza, eleganza e morbidezza.In merito alla ricerca, è stato selezionato un campione di oltre mille persone per rilevare gli highlights più distintivi del processo di acquisto della grappa nonché lepiù caratteristiche.Analizzando tutte le occasioni di consumo (casa, ristorante, bar, enoteca…) e un campione tra i 18 e i 55 anni, è emerso uno scenario interessante che mostra un progressivo. Un incontro che è avvenuto in tempi abbastanza recenti: il 30% delle intervistate consuma grappa da più di 10 anni, il 19% da 5-10 anni ed il 22% da 2-5 anni.Il 38% ha bevuto grappa negli ultimi 6 mesi,, il 25% una volta ogni due/tre settimane.L’occasione per eccellenza è il(con una percentuale del 79%) ed è principalmente legata a situazioni speciali e a luoghi deputati. Il 53% delle donne la considera anche un regalo di alto profilo per celebrare un momento particolare. L’occasione di consumo migliore è il, a cui fanno seguito ristoranti e bar/caffetterie.Dalla ricerca di Distillerie Bonollo è emerso che le donne mostrano(grappe alle quali vengono aggiunte parti di piante o frutti) con una percentuale del 47% ed aromatiche (derivanti da uve aromatiche tipo moscato, malvasia…) con una percentuale del 43%. Segue la grappa in barrique e invecchiata in generale. I numeri mostrano quindi la preferenza del pubblico femminile nel gustare grappe ricche di, meno secche e austere ma più amabili e rotonde.Per informazioni: www.bonollo.it