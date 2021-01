£$Ripartiamo dal vino... e non solo:$£ Amaro Majora

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 09:32

Amaro Majora

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

l progetto Nepèta nasce a Siracusa nel 2017 dalla volontà dei cugini Federico Tanasi e Andrea Giudice, che hanno voluto recuperare e valorizzare un’erba siciliana quasi sconosciuta, la Nepitella. Si tratta di una pianta aromatica perenne, simile alla menta nell’aroma, che cresce sopra i 500 metri di altitudine sugli altopiani rocciosi dei Monti Iblei. Per la produzione dell’Amaro Nepèta, Federico e Andrea hanno messo in coltura la Nepitella in campi certificati biologici, seguendo tutto il processo di crescita delle piante fino alla raccolta. Questo giovane amaro, rispettoso della natura e attento alla tradizione siciliana, strizza un occhio alla modernità anche nel packaging accattivante e attuale: le bottiglie, di fattura francese, ricordano le antiche ampolle degli speziali, l’etichetta in contrasto presenta una grafica minimale e fresca che rimanda al gusto pulito di Amaro Nepèta. Oggi andiamo a conoscere meglio l'altro amaro di punta della distilleria.Amaro degustato:Il Majora della distilleria siciliana Nepèta è un infuso di scorze di Citrus Aurantium, arance amare siciliane. Il liquore accoglie tutti i morbidi sentori della maggiorana creando un delicato aroma e proponendo al degustatore un’essenza piena e attraente. La maggiorana è una pianta aromatica simbolo di fortuna, felicità e serenità. Dal primo sorso si avvertono note rotonde che avvolgono il palato con lievi note balsamiche e morbide. La maggiorana rientra nelle numerose erbe amaricanti siciliane che crescono spontanee su tutto il territorio locale, sulle rocce calcaree e bianche, sui muretti a secco ai fianchi dei torrenti. Queste erbe contribuiscono a creare un perfetto equilibrio fragrante per il palato.Per informazioni: www.nepeta.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().