£$Ripartiamo dal vino... e non solo:$£ Vermouth di Torino Superiore Rosso Gamondi

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 09:31

Vermouth di Torino Superiore Rosso Gamondi

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

venne fondata nel 1890 nella località termale di Acqui Terme (Al), in Piemonte. Nata soprattutto come realtà produttiva diutilizzabili a supporto delle cure termali, come spesso capitava nelle realtà turistiche, con il tempo arrivò a definire la propria fisionomia definitiva di. Gamondi produsse, oltre a vermut, bitter e liquori, anche le versioni “Amaro Tonico” e “Super Amaro Gamondi”, quest’ultimo con una percentuale zuccherina maggiore. La produzione terminò negli anni ‘80 a causa della mancanza di linea ereditaria, per riprendere poi grazie all’acquisizione della cantinaProdotto degustato:Premiato Vermouth dell’anno 2020, nasce da un’antica ricetta dell’erborista, che ha voluto coniugare la freschezza degli aromatizzanti con la qualità del suo preparato. Raccogliendo nella stagione migliore i prodotti necessari all’aromatizzazione del suo vermouth, ha creato gliutilizzando soloche ha poi sapientemente miscelato con altre erbe e spezie, unendoli a un melange di vini piemontesi. Aperitivo tradizionale piemontese, rinfrescante, preparato secondo l’antica ricetta della casa. Di colore ambrato, ha un profumo aromatico, intenso, con note di china, coriandolo e arancia amara.. Da servire freddo o con ghiaccio; eccellente liscio, on the rocks o come base per cocktail sorprendenti.Per informazioni: www.gamondi.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano