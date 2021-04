Vermouth Del Professore, il superclassico di Torino

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 08:30

Il Vermouth di Torino Classico Del Professore: equilibrio tra dolcezza e note rinfrescanti

è un aperitivo pronto all’uso, in perfetto stile piemontese, che riporta in auge lo stile di vermouth in voga in Italia all’inizio del XIX secolo. Il vino-base è impreziosito da erbe aromatiche e officinali, raccolte sui declivi alpini che contornano Torino, e da numerose spezie di origine esotica, come da tradizione. Un bouquet che comprende, quindi, sentori di agrumi, assenzio, genziana, vaniglia, menta, chiodi di garofano e macis.Un vermouth che ha la precisa ambizione di. È un prodotto vivo, in continua evoluzione, dalla vasca di infusione alla bottiglia. Ha colore ambrato, un complesso profumo di fiori, frutti maturi e spezie. Al palato offre una sottile sensazione in prezioso equilibrio tra dolcezza, note rinfrescanti di agrumi e cannella e un finale delicatamente amaro, di china e genziana. Un drink facile da realizzare, da servire puro o con ghiaccio, è il '', preparato con 5 cl di Vermouth di Torino Classico Del Professore, top di soda ghiacciata e zest di limone.??Il Vermouth di Torino Classico Del Professore fa parte di una gamma di prodotti premium dell', dopo una lunga e minuziosa analisi storica e tecnica e grazie alla geniale creatività dei ragazzi del The Jerry Thomas Project di Roma, il primo speakeasy italiano e da anni tra i migliori cocktail bar del mondo. Realizzati, i Vermouth Del Professore hanno nel tempo raggiunto una visibilità internazionale e fidelizzato un vasto pubblico di appassionati ed intenditori.Per informazioni: www.delprofessore.it