Milano e Genova in prima linea contro la rete del falso Made in Italy

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 17:55

C

L'obiettivo è realizzare a Milano e Genova il “Gazebo anticontraffazione”





Costruire un gruppo anticontraffazione

Previste attività per i cittadini

ontro l'e la, soprattutto, deiin.''Nella rete del falso'' è ilavviato dalledi. Si tratta di una iniziativa voluta dall'Anci (Associazione nazionale dei comuni) con il sostegno finanziario deldello Sviluppo economico, per il riconoscimento di contributi da destinare ad azioni territoriali, che prevedano attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno, di promozione della cultura dellae di diffusione di informazioni sui prodotti contraffatti e sui rischi ad essi legati.Obiettivo del progetto è la costituzione di un Anticontraffazione (Goac) composto da 26 agenti e un ufficiale del Nucleo Antiabusivismo della Polizia locale di Milano e da 15 agenti e un ufficiale della Polizia locale di Genova, per favorire lo scambio di, lain ambito tecnico-legale del personale e il miglioramento dell'efficacia degli interventi preventivi e repressivi.Saranno previste, inoltre, attività diattraversorealizzati grazie alla disponibilità di imprese associate ad Indicam.Faranno parte del progetto, infine, anche alcune attività di formazione alla legalità dedicate ai. L'obiettivo è realizzare due “”, uno a Milano e uno a Genova, con il personale dei Goac di entrambe le città, per far conoscere alle persone lo stretto legame tra i valori della salute e della sicurezza e l'autenticità dei prodotti, in particolare in ambito alimentare.