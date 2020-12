Ecco i 10 dolci di Natale più popolari tra ricerche e menzioni su Instagram. Vince il Panettone

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 16:01

ome diceva Oscar Wilde, «Aperdonerei chiunque. Anche i miei parenti». Niente di più vero per questo Natale, che chiamerà a raccolta le famiglie italiane per l’immancabile scorpacciata di leccornie natalizie - che mette sempre tutti d’accordo, almeno una volta all’anno! Del rinomato cenone, ilè sicuramente il momento più atteso di tutti, con tutte le gustose prelibatezze di ogni origine e genere, che appaiono sulle nostre tavole, grazie al prezioso impegno di coloro che hanno saputo preservare fino ad oggi anche le più anticheÈ proprio in occasione del Natale che ogni regione offre il meglio di sé, con dolci tipici regionali che ci fanno già venire l’acquolina in bocca e per i quali la cucina italiana si distingue senza pari nel panorama internazionale.Ma quali sono i dolci di Natale regionali più amati di tutti? La risposta l'ha data Holidu, il motore di ricerca per case vacanza. Dai dati online elaborati prendendo in esame il numero di ricerche medie mensili sui motori di ricerca e i post taggati con i relativi hashtag su Instagram è risultato non solo che l’eterna lotta tra Panettone e Pandoro propende decisamente per la vittoria del Panettone, ma anche che la top 10 è fortemente contesa da dolci prelibatezze natalizie provenienti da ogni regione d’Italia, dai Mustacciuolial Panpepato umbro. Quali sono quindi i dolci di Natale più popolari quest’anno? Ecco la classifica completa!- LombardiaCon oltre 70mila menzioni su Instagram e 33mila ricerche medie mensili, il Panettone si conferma il dolce natalizio per eccellenza, battendo ancora una volta il suo storico concorrente, il Pandoro, che quest’anno conquista la seconda posizione. Questo dolce di Natale ormai diffuso ben oltre i confini italiani, è originario di Milano, in cui lo avrete sentito chiamare ancheo panetòn. Con la sua base cilindrica e la tipica punta a cupola, il Panettone ha conquistato i palati di grandi e piccini, che lo amano per il suo soffice impasto, impreziosito dagli immancabili, scorzette d’arancia e uvetta.- VenetoServito in origine presso le tavole dei ricchi, il Pandoro è uno dei dolci natalizi più caratteristici in Italia. Il suo tipico colore dorato e la complessa tecnica di lavorazione gli hanno donato il nome di “pan de oro”. Questo dolce natalizio adorna la tavola degli italiani con la sua forma a stella, ed è particolarmente amato dai bambini per la generosa quantità di zucchero a velo che lo fa risplendere come se fosse. Conquista la seconda posizione in classifica con oltre 16800 menzioni su Instagram e ben oltre 22000 ricerche medie mensili sui motori di ricerca.- CampaniaQuesti golosi dolcisi sono aggiudicati il terzo posto in classifica, ma il primo per le regioni del Sud Italia, con 15mila menzioni su Instagram e oltre 22.900 ricerche medie mensili; devono il loro curioso nome al mosto che veniva utilizzato anticamente come ingrediente chiave per addolcire l’impasto. Ricoperti di una gustosadi cioccolato, potrai riconoscere i mustacciuoli per la loro inconfondibile forma a rombo e il ripieno di noci, mandorle, uva passa, miele e fichi secchi.- CampaniaChi avrebbe mai pensato che l’unione did’uovo, miele, mandorle e nocciole avrebbe dato vita ad un dolce di Natale tanto importante per la tradizione culinaria italiana? Che lo troviate nella variante al pistacchio, ricoperto di cioccolato o ripieno al caffé, il Torrone è un dolce in grado di soddisfare ogni, tanto da essere arrivato a diventare il dolce tipico di Natale di alcune regioni della Spagna, dove prende il nome di turrón.- PugliaÈ semplicemente impossibile avere amicizie in Puglia e non aver ancora sentito parlare delle Cartellate. Questo dolce natalizio ben noto sia nelle zone diche in alcune aree della Basilicata, deve il suo nome al suo aspetto “incartocciato”: le fasce di pasta che rappresentano le fasce del Bambino Gesù in culla, vengono avvolte per formare una specie di goloso fiore da friggere e gustare in compagnia.- SiciliaAll’isola trinacria dobbiamo un gran numero di incredibili prelibatezze e il Buccellato non è da meno: questo dolce dalla tipica forma di ciambella è realizzato con una sfoglia diche avvolge teneramente un goloso ripieno composto da fichi secchi, mandorle, uva passa, scorze d'arancia. Tipico della zona di, non ci sorprende che abbia scalato la vetta della classifica arrivando al 6° posto.- UmbriaNocciole, mandorle, pinoli, cioccolato, caffé,, agrumi, mosto cotto... E chi più ne ha più ne metta! Il Panpepato (anche detto Pampepato) è un gustoso dolce tipico delle zone di Terni oggi noto non solo nella gastronomia umbra ma anche in Toscana e Emilia Romagna. Lo troviamo nella nostra Top 10 in settima posizione ma è il primo dolcein classifica per il centro Italia con oltre 6.900 menzioni su Instagram e 8.100 ricerche medie mensili sui motori di ricerca.- AbruzzoSi mangiano in un sol “” ed è proprio per la loro piccola dimensione che i Bocconotti non ci bastano mai. Questi dolcetti di pasta frolla si presentano con il tradizionale ripieno di mandorle e cioccolato nella tipica forma a cestino coperto (o di tazzina da caffé, come vuole la leggenda) e anche se di origine, se ne possono trovare di diverse varianti anche in Calabria e Puglia.- ToscanaÈ alla zona di Siena che dobbiamo un dolce tanto semplice quanto imperdibile ad ogni Natale: stiamo parlando del Panforte, dolce composto da miele, frutta candita,e spezie. Proprio per la presenza di quest’ultime, il Panforte era anticamente riservato ai nobili; oggi lo possiamo gustare in tutta Italia ricoperto di uno scintillante strato di zucchero a velo. Si aggiudica la 9ª posizione in classifica con oltre 15mila menzioni sue oltre 6.500 ricerche medie mensili sui motori di ricerca.- ToscanaMandorle, zucchero e albume d'uovo compongono l’grossolano dei Ricciarelli, dolcetti ricoperti di zucchero a velo e dalla tipica forma di chicco di riso arricciato alle estremità. Insieme al, è il secondo dolce di Siena a scalare la classifica e rientrare nella top 10 dei dolci italiani di Natale più popolari.