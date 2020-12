Cous cous patrimonio Unesco: il piatto unisce il Maghreb. Ma di pesce è nato a San Vito lo Capo

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 08:48

Piatto della pace

Una ricetta antichissima

Rocco Pace





Ma il cous si pesce sembrerebbe nato a San Vito Lo Capo

Il Cous Cous Fest tra cucina e integrazione

o aveva annunciato il sindaco di(Tp),, nel 2019, unendosi allagià avanzata da diversidel: l’o non potrà non accorgersi del. Un piatto che abbraccia tutto il. E che abbassa i muri spesso alzati da. E persino dai: perché il cous piace in una moltitudine di ricette diverse. E così è stato: il cous cous è stato iscritto nella lista deldell'Unesco.E a dimostrazione che ilunisce: fatto piuttosto raro nelladeidel Maghreb,, la candidatura, nel marzo 2019, è stata presentata, senza dispute sulla paternità di questoa base dio di, accompagnata dasapientemente. Tanto che in molti sperano che il piatto possa essere l'inizio di unIn questi quattro Paesi "donne e uomini, giovani e anziani, sedentari e nomadi, del mondo rurale o urbano, nonché dell'emigrazione, infatti si identificano" con questo piatto simbolo del "vivere insieme", afferma il file di candidatura all'Unesco che non fornisce tuttavia alcunapratica.Gustato dalle sabbie dele delfino alle costee del, l'origine del cous cous si perde nella notte dei tempi, e la sua "dimensione universale" è "notevole".Ma, nel settembre 2016, l'annuncio da parte dell'Algeria della sua intenzione di presentare unsul cous cous all'Unesco aveva suscitato le ire del vicino Marocco, suo grande rivale politico, diplomatico e culturale, fino al raggiungimento di unsulla presentazione di un fascicolo comune.La costruzione di un grande Maghreb è minata dai rapporti tesi tra i due vicini, nel mezzo dellache circonda la questione del Sahara occidentale, ex colonia spagnola rivendicata sia dal regno marocchino che dai separatisti del Fronte Polisario.I dissensi sullo status di questo immenso territorio desertico ostacolano l'attuazione dell'Unione del Maghreb arabo (Algeria, Marocco, Tunisia, Mauritania e Libia), facendo perdere a questi paesi diversi punti di Pil, secondo diversi esperti internazionali.Presente nel Sahel (Mauritania, Mali, Senegal), il cous cous si è diffuso molto presto nel Mediterraneo e poi nel resto del mondo. Proposto nei ristoranti più modesti, "" dai più grandi, il piatto compare in un banchetto al "" scritto nel XVI secolo da, il più famoso scrittore delfrancese.«La notizia ci fa molto piacere – dice, chef del ristorantedi San Vito Lo Capo - Per noi di San Vito, il cous cous è. È profondamente radicato nelle nostre. Si racconta, infatti, che idi San Vito Lo Capo lo abbiano “rubato” dalle coste del Maghreb e riadattato alla, cioè con ladi. Infatti, sulle coste africane il cous cous è a base di carne. In pratica possiamo dire che il cous cous con il pesce è una ricetta siciliana. O meglio trapanese. Non dimentichiamoci, infatti, che il cous cosus si mangia tradizionalmente nella provincia di. Qui a San Vito è da sempre il pranzo della festa. Quello che le nonne preparavano la domenica irrorando la cucina di spezie e profumi».Ed è qui a San Vito Lo Capo che è nato ildove chef da tutto il mondo si sfidano in quello che è a tutti gli effetti il piatto della pace e dell’integrazione culturale per eccellenza.«Il Cous Cous Fest è nato nel 1998 su una: i ristoranti di San Vito a fine estate preparavano il cous cous per omaggiare i turisti nella piazza. Da lì l’idea di fare di questo momento qualcosa di più grande. E con significati più profondi: basti pensare che un anno hanno cucinato vicini un palestinese e un israeliano», ricorda Pace.Ma non solo per San Vito, il Cous Cous Fest, che quest’anno è stato annullato per la, è fondamentale anche percittadina e del territorio: «Per noi il Cous Cous Fest è la ciliegina sulla torta che chiude in bellezza la stagione – continua Pace – Se a fine agosto la Sicilia si svuota, le luci rimangono puntate su San Vito e il suo cous cous».Luci che si spera possano riaccendersi nella prossima edizione.