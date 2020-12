Cibi sostenibili e tracciabili attraverso blockchain: ecco cosa chiedono gli italiani più degli europei

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 17:55

Tracciabilità e sostenibilità fondamentali per gli italiani, più importanti del prezzo





Sostenibilità del cibo: quanto pesa per gli italiani?

Mangiare meglio costa: per gli europei il prezzo è un ostacolo, per gli italiani una garanzia

La lotta agli sprechi ha sempre più importanza

Preziosa tecnologia: per gli italiani la blockchain dà valore al cibo

nche quest’anno, Morning Consult ehanno condotto l’“IBM Food Sustainability Study” negli Stati Uniti e in Europa analizzando l’importanza che i consumatori danno allaL’indagine, che ha coinvolto circa 3.500 persone, tra cui 988 italiani, mostra come e quanto sia importante conoscere ladel cibo che portiamo sulle nostre tavole, ma anche come i consumatori stiano non solo diventando sempre piùnelle scelte d’acquisto, ma piùnei confronti dei brand e dei retailer, ai quali è chiesta chiarezza edei processi con il supporto della. Cresce, infatti, la fiducia nei sistemi dibasati sullaquali indicatori per acquisti più sostenibili; tuttavia, irimangono ancora un ostacolo da abbattere.Nella valutazione degli acquisti, gli italiani danno precedenza alla(58%) e ai(45%) piuttosto che all’o alla. In particolare, sono le generazioni più anziane a dare peso alla provenienza del cibo, mentre i giovani danno più importanza ai benefici per la salute.La pandemia di Covid-19, tuttavia, ha apportato cambiamenti anche nell’degli italiani: circa la metà degli intervistati ora è più propensa a preoccuparsi della sostenibilità del cibo che acquista, con lain testa per l’attenzione a questi aspetti (55%).Inoltre è stata sondata anche l’importanza della sostenibilità ambientale nellaper le feste: rispetto al 2019, l’8% in più degli italiani (86%), e quindi una forte maggioranza, ha affermato di considerare la sostenibilità un fattore chiave dellae leLa ricerca però ha evidenziato come i prezzi ancora troppo alti siano il principale ostacolo all’approvvigionamento di cibi di provenienza più responsabile a livello europeo (42%). Per gli italiani, però, è larelative alla provenienza del cibo a rappresentare la principale problematica al momento dell’acquisto (35%): 3 italiani su 4, infatti, sono disposti a pagare anche il 5-10% in più del prezzo allo scaffale per poter disporre di cibi di origine sostenibile.La maggioranza degli intervistati italiani (75%) ha espresso preoccupazione per lo spreco alimentare: sono soprattutto le(78%) e i(80%) le categorie più attente agli sprechi. Inoltre, il 92% degli intervistati si dice più disponibile nell’acquistare gli alimenti pressoche hanno progetti e iniziative riguardanti lo spreco alimentare.Continuando il trend del 2019, il 92% degli italiani afferma che la blockchain e la tracciabilità degli alimenti è preziosa: in particolare, sono le donne (3 su 5) e i(63%) a ritenere che la tracciabilità dei cibi dovrebbe diventare una costante perché permette di garantire l’dei prodotti, fornendo informazioni certificate sue processo di lavorazione. Secondo un altro studio recente di Ibm e Morning Consult, focalizzato sulla catena del, il 71% degli italiani incrementerebbe i propri acquisti se potesse verificare la sostenibilità deglie delle produzioni con l'aiuto delle tecnologie più avanzate - tra cui blockchain, Ai, sensori IoT, cloud - che certifichino la preservazione di quantità e varietà di pesce in oceani, laghi e fiumi.