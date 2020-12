L’artigianale batte l’industriale: le famiglie giovani trainano le vendite del panettone

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 15:35

Il mercato del panettone artigianale ha raggiunto a valore quello industriale

Cresce la proposta artigianale: +52% del valore del comparto

L’evoluzione degli acquirenti: aumentano le giovani famiglie

Le abitudini di acquisto: l’artigianale supera l’industriale

Prospettive future: non solo per le feste

Gli acquirenti dell’artigianale sono 2.4 milioni

empre di più e sempre più(tra i 24 e 35 anni) leche acquistano, che ormai hanno raggiunto a valore quello industriale. E se da una parte abbiamo menovendute, dall’altra c’è un: un mercato di 209 milioni di euro in totale.Cresce anche la preferenza perdel panettone (+20%). Questi i dati emersi dalla ricerca, in collaborazione con, dal titolo “Il mercato del panettone in Italia: l’evoluzione nei consumi, l’analisi delle ragioni alla base delle scelte dei nuovi acquirenti e i canali di vendita del dolce iconico italiano”.Dunque, le famiglie italiane scelgono sempre di più la ricetta , grazie a un’offerta varia e curata che incontra nuovi profili di consumatori giovani e alla ricerca diUnche potrebbe continuare a crescere in futuro, intercettando anche i non acquirenti con proposte attente alla valorizzazione del territorio e attraverso una maggiordelle vendite.La ricerca promossa da Csm Bakery Solutions e strutturata grazie al contributo di Nielsen mette in evidenza l’evoluzione dei consumi di panettone in undove il valore economico della proposta artigianale è in crescita rispetto a quella industriale. A trainare il comparto sono i, attenti alle scelte e alla ricerca di un prodotto di alta qualità, e la crescente digitalizzazione dei canali di vendita.Un settore quello del panettone che a fronte di una certa stabilità registra una svolta significativa: in un mercato flat da 26.1 mila tonnellate e 209 milioni di euro, laarrivando a coprire il 52% del valore del comparto e assestandosi a 109 milioni di euro rispetto all’industrial che arretra. Dati di grande rilievo quelli del 2019 che, assieme al “sentiment meter” effettuato a da Nielsen a novembre 2020, consentono di avere una prima idea sull’andamento dellee sul parco acquirenti anche della prossima campagna natale 2020, che sull’onda dell’anno precedente sarà composto sempre di più da nuove famiglie giovani, orientate alla ricerca di un prodotto di qualità e sempre vario, e per le quali è fondamentale nella scelta d’acquisto la facile reperibilità del prodotto attraverso canali distributivi qualie food hall.dasembrano continuare a tenere la propria fetta di, sinonimo dell’importanza che questorappresenta per gli italiani e del valore altamentedidellacome il panettone.Questo è quanto emerge dalla ricerca “Il mercato del panettone in Italia: l’evoluzione nei consumi, l’analisi delle ragioni alla base delle scelte dei nuovi acquirenti e i canali di vendita del dolce iconico italiano” realizzata da CsmBakery Solutions, leader internazionale nel settore della pasticceria e della panificazione nonché ideatore del concorso, che ormai da 8 anni rappresenta una vetrina per gli artigiani di tutta Italia che si contendono il primato di Miglior Panettone.L’analisi, realizzata in collaborazione con Nielsen, si pone l’obiettivo di esplorare lo sviluppo di un mercato molto importante, cercando di porre una lente di ingrandimento sulleche stanno modificando unche vede la proposta artigianale crescere di anno in anno, sinonimo di un grande cambiamento nelle abitudini di acquisto del consumatore e del suo profilo, ma anche di una maggior capacità degli artigiani di comunicare con la propria clientela e rispondere alle diverse esigenze, sia nella proposta, che nei canali di vendita.Sei famiglie su 10 hanno acquistato prodotti da ricorrenze nel 2019, propendendo prevalentemente verso i, e segnando una crescita del comparto artigianale.L’incremento del mercato dei panettoni artigianali è determinata da un aumento degli acquirenti di questa tipologia di prodotti, e vanta un totale di 4.9 milioni di prodotti venduti e un valore pari a 109 milioni di euro. Un dato positivo, nonostante un contestualedellamedia di circa 2.3 euro per atto d’acquisto a fronte di uno scontrino medio di 26 euro.I new adopters dei panettoni artigianali sono soprattuttotra i 25 e i 34 anni, in centro Italia, e rientrano nelle fasce di acquisto classificate come silver e gold, ovvero quella clientela che mette al primo posto ladi un prodotto di, prima del, prediligendoedIn un mercato che vede 9,5 milioni di famiglie consumare panettone, gli acquirenti dell’artigianale sono 2.4 milioni con una crescita del +5.3% rispetto all’anno precedente, dato che ha portato per la prima volta il mercatoil valore economico di quelloSono 120mila le famiglie che per la prima volta hanno scelto di acquistare un panettone artigianale e fra i nuovi acquirenti la fascia più rilevante è quella compresa tra i 25 e i 34 anni, residente nel centro Italia.Il numero delle famiglie consumatrici esclusiviste diè invecenotevolmente di - 420 mila rispetto all’anno precedente, un dato molto significativo su cui il mercato deve porre attenzione per poter migliorarsi puntando su una maggior qualità dell’offerta, packaging più curati e varietà della proposta. Parecchie le famiglie (+150 mila) che hanno approcciato il consumo di entrambe le categorie: artigianale e industriale.L’approccio all’acquisto dei panettoni da parte dei consumatori è diametralmente opposto tra i comparti industriale e artigianale: le famiglie consumatrici di panettoni industriali sono guidate nella scelta dallae dall’assortimento su scaffale, mentre il segmento artigianale è significativamente composto da un target di consumatori orientati alla qualità e alla ricerca diI principali driver che spingono i consumatori all’acquisto dei panettoni artigianali sono:per ricorrenze, uncurato e una bella presentazione del prodotto, idi amici e parenti oltre chesul. Per i consumatori i panettoni artigianali sono garanzia di qualità e il 60% dichiara di acquistare solo da negozi di fiducia, oltre che spinti dalla notorietà deldi4.2 milioni di famiglie italianepanettoni per le: questo bacino rappresenta unodiper tutto il comparto ed è rilevante analizzare i dati 2019 per capire le opportunità per il futuro e le modalità migliori per poter intercettare nuovi possibili consumatori.Per il mercato industriale risulterà rilevante la, con l’attivazione di promo speciali, combinata a un maggior assortimento disponibile a scaffale, ma senza tralasciare la possibilità di incrementare le proprie proposte di referenze premium, che rappresentano il solo segmento in crescita della categoria.Il mercato artigianale presenta invece una potenziale crescita che passa attraverso tre concetti chiave:di(e valorizzazione delle ricette territoriali), estrema cura deled ampliamento deidi. Oltre all’acquisto in, si fa spazio l’preferito dal 20% della clientela, indice di una forte digitalizzazione delle abitudini che sta investendo il mondo della, compresi i