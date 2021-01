Il cibo come medicina. Il virus cambia la spesa degli italiani con alimenti vegetali e salutari

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 10:01

Cresce il cibo a base vegetale

Consumatori sempre più flexitariani

Il cibo per rilassarsi e sentirsi bene

C’è voglia di assaggiare cose nuove

