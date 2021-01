Necessaria una sola aliquota Iva nel mercato delle erbe aromatiche. Ad oggi troppa confusione

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 11:13

Per ogni erba aromatica la sua aliquota

Basilico , salvia , rosmarino freschi e origano destinati all’alimentazione sono le uniche erbe aromatiche letteralmente menzionate dal legislatore che, con la legge 122/2016, scontano l'Iva agevolata al 5%. Per tutte le altre erbe è necessario rifarsi alla Taric o a documenti dell'amministrazione finanziaria.

, , freschi e destinati all’alimentazione sono le uniche erbe aromatiche letteralmente menzionate dal legislatore che, con la legge 122/2016, scontano l'Iva agevolata al 5%. Per tutte le altre erbe è necessario rifarsi alla Taric o a documenti dell'amministrazione finanziaria. Prezzemolo , cerfoglio , estragone ( dragoncello ), crescione e maggiorana coltivata vengono individuate dalla Taric alla Sezione 2 capitolo 07 tra gli “ortaggi” e, quindi, essendo gli ortaggi indicati al numero 5 parte 2ª Tabella A del Dpr 633/72 le relative cessioni scontano l'aliquota del 4%;

, , estragone ( ), e coltivata vengono individuate dalla Taric alla Sezione 2 capitolo 07 tra gli “ortaggi” e, quindi, essendo gli ortaggi indicati al numero 5 parte 2ª Tabella A del Dpr 633/72 le relative cessioni scontano l'aliquota del 4%; Ruta , lavanda , melissa e menta : per queste erbe aromatiche bisogna rifarsi alla Dichiarazione direzione regionale entrate per la Liguria del 20 ottobre 1999 che testualmente cita «Essendo classificati come prodotti utilizzati principalmente in profumeria, medicina o nelle preparazioni di insetticidi, antiparassitari o simili vanno ricompresi nella Voce della Taric Capitalo 7 – Voce 12.11 e non essendoci per queste voci l'inquadramento in alcuna fattispecie agevolata di cui alla Tabella A devono ritenersi soggetti all'aliquota del 22%;

, , e : per queste erbe aromatiche bisogna rifarsi alla Dichiarazione direzione regionale entrate per la Liguria del 20 ottobre 1999 che testualmente cita «Essendo classificati come prodotti utilizzati principalmente in profumeria, medicina o nelle preparazioni di insetticidi, antiparassitari o simili vanno ricompresi nella Voce della Taric Capitalo 7 – Voce 12.11 e non essendoci per queste voci l'inquadramento in alcuna fattispecie agevolata di cui alla Tabella A devono ritenersi soggetti all'aliquota del 22%; Timo , alloro e finocchio selvatico vengono inquadrate dalla Taric rispettivamente nelle seguenti voci doganali 09.10, 09.10, 09.09 e alla Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che le inquadra quali erbe che scontano l'aliquota iva del 10%;

, e selvatico vengono inquadrate dalla Taric rispettivamente nelle seguenti voci doganali 09.10, 09.10, 09.09 e alla Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che le inquadra quali erbe che scontano l'aliquota iva del 10%; Erba cipollina e dragoncello è ancora la Ris. Nr 50/E III-7-94808 del 23 marzo 1999 che chiarisce l'aliquota Iva da applicare di cui alla voce doganale 07.01 che è quella del 4%.

Problemi in più per gli aromi misti

Necessario armonizzare le aliquote Iva

è un segmento fondamentalema spesso ha dovuto scontrarsi con le “dimenticanze” della. Tra le tante questioni relative lasciate da tempo irrisolte, c’è anche quella della moltitudine didelle. La scarsa chiarezza che attualmente e da tempo vige, genera spesso dubbi ed imprecisioni nell’applicazione.Per l’individuazione della corretta aliquota Iva da applicare alle erbe aromatiche non letteralmente menzionate dal, è necessario individuarne l’appartenenza da un punto di vista tecnico/merceologico così come indicato dallao altrimenti rifarsi alle istanze di interpello che comunque normalmente rimandano alla Taric (tariffa integrata comunitaria).Nel dettaglio:Il problema si complica ulteriormente quando oggetto della transazione sono confezioni diper le quali l’individuazione dell’aliquota Iva deve essere fatta “tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando “quantità, volume e valore”, con le difficoltà che ne conseguono e le innumerevoli interpretazioni rispetto alla composizione.In conclusione, è certamente necessario armonizzare le aliquota Iva da applicare alle erbe aromatiche per uso alimentare: la presenza di una pluralità di aliquote (4%, 5%, 10% e 22%) ingenera confusione e spesso un'errata applicazione della norma.Bisognerebbe individuare un'unica aliquotada applicare a tutte le erbe aromatiche per uso alimentare che dovrebbe essere quella del 4% come tutti gli ortofrutticoli.In alternativa, potrebbe essere discussa e mediata una aliquota del 5%, comunque agevolata, ma che compenserebbe le perdite subite dal taglio dell'aliquota del 22% e del 10% con l'incremento del punto percentuale sui volumi, di gran lunga superiori, relativi alle erbe che scontano il 4%.