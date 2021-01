Con pochi aiuti e con lo stop agli eventi internazionali: il consorzio Pavia Export chiude dopo 47 anni

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 10:02

l 31 dicembre scorso «verrà ricordato non solo come la fine di unper tutti, ma anche come la fine di una piacevole esperienza durata quasi 47 anni riassunta nel». Con queste parole il presidenteannuncia ladel capitolo consorzio a causa della drammaticaLacausata dalha dato il colpo di grazia a, il consorzio che promuovevadelle. Dopo le avvisaglie dei mesi scorsi è arrivata la parola fine per un ente attivo da quasi mezzo secolo.La rete dei consorzi italiani aveva chiestoalper 15 milioni di euro, ma lestanziate sono state molte meno e con l'attività fieristica praticamente ferma l'impatto della crisi è diventato insostenibile.«Abbiamo consultato le nostre aziende associate in un'assemblea straordinaria dicendo loro che nonostante tutti gli ultimie soprattutto i solleciti, iniziati nel 2019 e continuati nel 2020 nei confronti dei vari organi competenti o Ministeri, non sono arrivate concretamenteper un riconoscimento dell'attività svolta» ha detto il direttore Bottarelli durante la conferenza stampa.Ovviamente la situazione mondiale non ha certo giovato al futuro di questa realtà associativa. Oltre” in senso stretto, Pavia Export ha svolto un’importante attività dia favore delle piccole medie imprese consorziate che si affacciano suio che vogliono consolidarvi la loro presenza, anche tramite servizi di consulenza personalizzati sull’import/export e appositi corsi di formazione/aggiornamento in materia di commercio internazionale, attivandosi, di volta in volta, con nuovi servizi ed iniziative per soddisfare le loro particolari esigenze.In una situazione così compromessa come quella economica, non solo all'interno dei confini geografici italiani, i vertici del consorzio hanno dovuto tirare la somma di un progetto che continuava da quasi cinquant'anni. «In un momento in cui le attività all'estero sono difficili da fare, dal momento in cui i prossimi tempi saranno sicuramente difficili, stiamo già assistendo in questo periodo al rimando di tutte lepreviste nei prossimi mesi, almeno fino a giugno, abbiamo ritenuto opportuno, venendo clamorosamente menoeconomiche per l'associazionismo, di fare questo doloroso passo. Difficile ma inevitabile - spiega il presidente Bottarelli - Non ci sentivamo di andare a chiedere ad aziende già pesantemente provate, perché le nostre sono piccole imprese, un ulteriore sforzo per andare a sostenere il».