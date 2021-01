I segreti della cucina slovena: scopriamo la Jota, minestra della Valle del Vipacco

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 07:30

B

La Jota è una minestra a base di rape acide, patate, fagioli e un pezzettino di carne affumicata





Cucina semplice con sapori forti

Un intreccio di ricette e di genti

La Jota, la minestra immancabile della Valle del Vipacco

La Valle del Vipacco è un valle grande e rigogliosa ma esposta alla Bora





L’abbinamento perfetto con Teran

uone notizie per il profondo Nord Est. La nostra vicina di casa, laè stata scelta comeper l’anno. Un riconoscimento importante che premia gli sviluppi verso una gastronomia, che integra agricoltura e turismo fornendo agli ospitie che preservano ledi quella terra.La cucina slovena non è di certo elaborata e pretenziosa, anzi. È semplice con sapori forti econ l’utilizzo di molte, anche, e di materie di recupero. Ovviamente ci sonodi altissima classe ma anche loro hanno come punto di partenza la cucina della. Quella nonna che cucinava con lo spargher o sparker (in triestino) che significa. Una storpiatura (come in tante parole tedesche in uso nel triestino) del composto tedesco spar-herd da " sparen" risparmiare e "herd" focolaio.In sloveno si usa comunemente la parola šporget (la š si pronuncia come la sc di sciare) che potrebbe forse derivare dalla parola šparati (risparmiare). Nel Veneto chiamata cucina economica perché aveva parecchie funzioni:la cucina e l’acqua, cucinare i cibi sul fuoco diretto, cucinare i cibi in forno,i cibi a bassa temperatura (diremmo oggi) mettendoli nell’angolo vicino al camino di uscita dei fumi e lasciandoli da mane a sera.Variegate le ricette regionali della Slovenia come variegate sono le genti. Si parte dal Nord che confina con l’Austria e a Est con l’Ungheria, zone fredde dove c’è spesso la neve. Zone dove c’è bisogno di, dove è ladia far da padrona, sempre accompagnata daedPer arrivare fino al maredove è il mare che dà il sostentamento con) ea profusione.Ma è della(l’estremo sud Ovest) e delle sue tradizioni culinarie di cui vogliamo parlarvi oggi. Una valle che confina con il Kars () solcata dal fiume Vipava e che termina con il monte Nanos. Una valle larga e rigogliosa ma esposta alla, il fortissimo vento rafficato che proviene dagli Urali. Nelle giornate in cui è particolarmente potente addirittura viene chiusa l’autostrada, che la attraversa tutta, al passaggio dei veicoli furgonati vista la possibilità di ribaltamento. Arrivare a raffiche che superano i 150 km. all’ora è un attimo.In questa valle baciata da Dio qual è il cibo più rappresentativo, che tutti mangiano in tutte le stagioni? La. Unaa base die un pezzettino di. Un piatto semplice che tutti possono preparare ma che ha una serie di segreti che vi sveleremo.Il primo è che tutti gli elementi devono essere cotti separatamente e poi assemblati. Forse quello più importante però è sulla qualità degli ingredienti. Partiamo dalle rape che vengo irrancidite dalle vinacce. Le, materia di recupero, vengono unite alle(opportunamente grattugiate) e la sciate a macerare per tutto l’autunno. Ecco allora il colore splendido, un rosato tendente al violetto, che determina la maturità. Che dire delle, asciutte, per niente farinose, che hanno assorbito dal terreno, ricco di minerali, tutta l’essenza. Arrivano poi i, piccolini, marrone con un piccolo occhio nero. Gustosissimi con un sentore di castagna. Importante la “” di maiale affumicata per dare quel tocco di caminetto. Altro elemento essenziale è la foglia diche contribuisce non poco all’aroma caratteristico.Le quattro stagioni si incontrano in un robusto, semplicemente sano. Forse questo è il motivo per cui la Jota è uno di quei rari piatti che si trovano fumanti nelle pentole della Valle del Vipacco tutto l'anno. Ma con che vino lo abbiniamo? In valle l’abbinamento per tradizione è con il(Terrano). Unrosso dall’acidità decisamente importante, caratterizzato da un colore rosso violetto che colora labbra e bicchieri, che ci regala note di pepe e frutti di bosco. Acido con acido? Si la tradizione vuole così e così sia!