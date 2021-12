I 170 anni di Genagricola guardano al futuro del vino e della sostenibilità

Una produzione limitatissima, di sole 680 bottiglie come le stagioni passate da quel 1851, anno di fondazione. Così Genagricola, la holding agroalimentare di Generali, ha deciso di festeggiare i 170 anni di attività. «Ci piace dire che questo vino potrà invecchiare come noi, 170 anni …», ha raccontato l’amministratore delegato Igor Boccardo al Corriere della Sera.

La storica sede di Ca' Corniani

Oltre 15mila ettari coltivati in Italia e Romania, ma il focus resta il vino

Oggi Genagricola è la più grande azienda agricola italiana con oltre 15mila ettari coltivati, 8mila dei quali in Italia e 7mila in Romania per un totale di 25 aziende agricole gestite e un fatturato di 60 milioni di euro. Di questi, circa un terzo sono realizzati nel settore vinicolo che produce oltre 4 milioni di bottiglie in 900 ettari di vigneto con diversi brand. Basi importanti per permettere all’azienda di fare il salto di qualità: «Dobbiamo passare da “agri” ad “agrifood”, salendo nella scala del valore aggiunto. Nel 2021 abbiamo fatto un primo test producendo con il nostro orzo la prima birra, così come con la nostra uva produciamo il vino», ha spiegato Boccardo.

Leone Alato, la società che si occuperà di migliorare la commercializzazione dei vini

Ma proprio sul vino si concentra l’attenzione di Genagricola. Oggi l’azienda è tra i 5 top produttori, escluse le cooperative, ma solo al 90° posto per la vendita di vino. Un panorama che presto cambierà grazie al lancio di Leone Alato, spin-off creato nel 2021 e deputato alla commercializzazione delle etichette di Generagricola tra cui spiccano Torre Rosazza, Costa Arènte e Bricco dei Guazzi.

Igor Boccardo

Agricoltura di precisione per una maggiore sostenibilità

Non può mancare, nello sviluppo del futuro prossimo, anche una parte dedicata alla sostenibilità ambientale. Per raggiungerla, Genagricola ha deciso di puntare sull’agricoltura di precisione che ha già garantito un 40% in meno di consumo d’acqua, un -9% per il consumo del gasolio e del -20% in termini di utilizzo di sostanze chimiche.

