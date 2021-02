Gli agricoltori accolgono Stefano Patuanelli. Pronte le richieste al neo-ministro

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 17:14

In attesa della fiducia al nuovo Governo, sono già partite le richieste al nuovo ministro alle Politiche agricole



Il dossier unitario

Confagricoltura: agricoltura chiave per la transizione ecologica

Copagri: incentivi alla modernizzazione necessari

Cia-Agricoltori: agricoltori sentille dei territori

Coldiretti: sfide per 3,6 milioni di lavoratori

Il programma della commissione

allo Sviluppo economico alle Politiche agricole, la parabola politica del ministro(in quota M5S) continua, ma cambia interlocutori. Ora, di fronte a sé, il ministro troverà gliche hanno già le idee chiare sulla lista delle cose da fare. In attesa della votazione di fiducia del Parlamento, le associazioni del mondo agricolo hanno già messo nero su bianco le proprie. A partire dal Recovery Plan e avviando un confronto che porti alla riscrittura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che andrà trasmesso entro fine aprile a Bruxelles e deve coordinarsi con la Politica agricola comune (Pac).A fare la prima mossa sono Coldiretti e, il coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, che hanno stilato uncomune in cui sono indicate le priorità per il settore: trasparenza in etichetta, taglio della burocrazia, digitalizzazione e modernizzazione della produzione.Andando più in particolare, perle sfide sono tanto sul mercato interno, quanto in quello estero . Per questo le aziende necessitano di un «politico in grado di valorizzare l’agricoltura italiana, ma al contempo di costruire quella del, con il supporto della ricerca, dell’innovazione e con la giusta attenzione alla sostenibilità. Insieme dobbiamoil piano di sviluppo del settore, che ha bisogno di slancio e programmazione, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica aggravata dalla pandemia. L’agricoltura è anche fattore chiave della transizione ecologica su cui si fonderà il».Che l’agricoltura possa essere il motore propulsivo della transizione ecologica lo spera per primache assegna a Patuanelli il merito di aver attivato il Piano nazionale di transizione 4.0 2020-22 estendendo la platea dei beneficiari deialle imprese «dando così concreto impulso allo sviluppo dell’agricoltura e alla promozione della sostenibilità ambientale, della sicurezza sul lavoro e di quella alimentare, favorendo al contempo lo sviluppo economico del Paese»., invece, chiede al nuovo ministro «undell’apparato produttivo del Paese, che ricrei un ciclo economico virtuoso». Il focus sono le «interne, dove 11 milioni di cittadini italiani soffrono la scarsa dotazione di servizi sociali e reti infrastrutturali, fondamentali per il trasporto delle merci di qualità del nostro Made in Italy agroalimentare». Una mancanza dida colmare per riprogettare il futuro dei territori affinché gli agricoltori possano trasformarsi in quelle «» necessarie a cogliere le minacce e i rischi del cambiamento climatico., infine, ricorda che «l’agricoltura ha un valore che supera i 538 miliardi di euro e garantisce, dai campi agli scaffali, 3,6 milioni di posti di». Tra le priorità indicate al ministro Patuanelli, quindi, un rilancio del settore che passi per «ladelle campagne, foreste urbane per mitigare l’inquinamento e smog in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici ed interventi specifici nei settori deficitari ed in difficoltà dai cereali all’allevamento fino all’olio di oliva sono alcuni dei progetti strategici cantierabili elaborati dalla Coldiretti per il».Tutte questioni su cui dovrà attivarsi laAgricoltura, guidata da(M5S): «Siamo pronti a riprogrammare i nostri lavori parlamentari chiedendo innanzitutto un'audizione al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, a cui facciamo i nostri migliori auguri. Giovedì 18 dopo la fiducia alla Camera del nuovo governo terremo l'Ufficio di presidenza per fare il punto della situazione, mettendo in evidenza le priorità che intendiamo portare avanti». Fra queste c’è la discussione della strategia Farm to fork lanciata dall’Unione Europea e la discussione delle proposte di legge su semplificazione, salvaguardia di alcune colture e di altrettante produzioni locali, l’imprenditoria femminile.