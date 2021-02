Tartufo bianco, la Gran Bretagna sperimenta la coltivazione

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 14:52

Tartufo bianco

Pro e contro

Le reazioni

Il tentativo francese

opo la Francia, anche lapotrebbe tentare la coltivazione del Tuber Magnum Pico, più comunemente conosciuto come. Secondo Coldiretti Cuneo, infatti, un lotto di alberelli di quercia di tartufo bianco sarebbe già stato portato Oltremanica per avviarne la produzione.Una notizia cheil mondo micologico nostrano. Da un lato, c’è laper una sfida che in tanti hanno tentato ma che difficilmente riusciva, ossia la coltivazione del pregiato fungo. A differenza della variante nera, quella bianca è sempre risultata estremamente difficile produrre in modo controllato. Dall’altro lato, c’è la forteche le produzioni britanniche possano arrivare sul mercato e cambiarlo per sempre – soprattutto dopo che la Brexit ha reso più difficili gli interscambi di merci e prodotti con il Regno Unito.«Anche se i territori britannici, calcarei e umidi, ben si presterebbero alla coltivazione secondo gli scienziati, auspichiamo che i tuberie prodotti negli impianti abbiano comunque un’apposita, per evitare di ingannare i consumatori e aumentare il rischio di importazioni low cost spacciate per nostrane», ha dichiarato a Il Giornale, delegato confederale di Coldiretti Cuneo. Una reazione attesa che viene dal territorio – quello delle Langhe e Roero - che sulla raccolta del tartufo ha costruito la propria storia, sia economica che gastronomica.Chi sembra qualche passo avanti è la Francia . Dopo 9 anni dicongiunte tra Inrae e i vivai Robin, nel 2008 è stato possibile realizzare in Francia i primi 5in regioni con climi differenti (Rodano-Alpi, Borgogna, Franca Contea e Nuova Aquitania) e dopo 4 anni un Quercus pubescens da tartufo Robin ha prodotto il suo primo, attesissimo Tuber magnatum pico. Iscientifici di questi lavori sono stati appena pubblicati sulla rivista scientifica Mycorrhiza, in un documento dal titolo: Prima produzione di tartufo bianco italiano in una tartufaia al di fuori della zona di distribuzione naturale in Francia.Questa novità apre la strada allodella coltivazione di questa tipologia in Francia ma anche nel resto del mondo. Negli ultimi anni questa attività per produrre alcune tipologie del nero ha subìto unnotevole ma il sogno di stimolare la terra a donarci il mitico bianco è andata delusa. Meno profumato del bianco, è comunque apprezzato e largamente in uso nelle cucine degli chef e inserito comenelle salse. La coltivazione ha permesso a molti agricoltori di diversificare le colture nel rispetto dell’ambiente.