I supermercati salvano i grossisti. Ma resta il nodo dei Codici Ateco

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 15:39

L

La Gdo salva i grossisti

Una crisi che corre lungo la filiera

Gaetano Pergamo

Panificatori in grande difficoltà

a crisi nel mondo dell’la si vede ad occhio nudo nell’ultimo tassello della filiera, cioè nei locali come bar, ristoranti e alberghi. Serrande chiuse nelle zone, alzate in quelle gialle ma solo fino alle 18 e con pochi tavoli occupati. Una situazione drammatica già di per sé, che costringe numerose attività a chiudere per sempre e migliaia di lavoratori a rimanere senza un lavoro o a vivere con poche centinaia di euro diMa scavando, la situazione è ancora più complicata perché l’onda d’urto delle chiusure e dellesi riversa su tutta la filiera del cibo. Tra gli attori che più hanno perso fatturati e moli di lavoro ci sono i grossisti, quei fornitori che rappresentano la “” deiperché a loro sta il compito di rifornire le dispense delle materie prime. Ma l’impossibilità di lavorare con continuità in sala ha danneggiato anche questa categoria. «Il settore - ha spiegato a Italia a Tavola, presidente dell’Associazione Grossisti che fa riferimento a Confesercenti - ha risentito fortemente delle chiusure imposte al mondo dell’. Tante sono state le perdite denunciate per il business legate a questo settore».Fortunatamente però i grossisti sono riusciti a non deragliare del tutto sfruttando il binario dellache, al contrario dell’Horeca, ha continuato a lavorare e, anzi, ha “sfruttato” la chiusura dei locali accogliendo gli italiani costretti a fare la spesa e cucinare a casa propria.«Grazie alla grande distribuzione - ha proseguito Pergamo - le imprese sono riuscite a non fermarsi perché lì la filiera non si è mai fermata». Bilanci tutto sommato positivi dunque anche se le difficoltà non sono mancate, soprattutto in alcuni settori specifici.«Tra quelli che hanno sofferto di più - evidenzia Pergamo - ci sono i panificatori che hanno perso circa il. Questo perché sono cambiate le abitudinidegli italiani a causa della pandemia e i cibi alternativi acquistati per seguire diete ritenute più sane stanno spopolando. E poi, ancora, la chiusura di bar e ristoranti ha tolto un canale molto florido del business».Ma il Governo cosa ha fatto per sostenere il settore? « Abbiamo avuto grande difficoltà - ha risposto Pergamo - soprattutto con la questione deiche hanno consentito di lavorare ma non di accedere aio viceversa. Il superamento di questa logica potrebbe essere il più grande aiuto per il settore, stiamo lavorando per capire come garantire alleil giusto sostegno».