In Belgio nasce un nuovo colosso. Ferrero sfida Mars e Mondelez

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 17:45

D

CTH Invest gestisce attività per 5 miliardi di euro

La Ferrero parallela

al Piemonte al Belgio, l’ultima sfida dellasi chiama. Si tratta di una società nata nel 2016 per volere di, dal 2011 alla guida solitaria dell’azienda delladopo la scomparsa del fratello Michele. Scopo? Creare un nuovo polo dei dolciumi.Per riuscirci, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, negli ultimi cinque anni Ferrero ha pompato nelle casse della nuova società una cifra intorno agli 1,6 miliardi di euro attraverso diversi aumenti distrumentali a nuove acquisizioni.E glinon si sono fatti mancare. CTH Invest, infatti, si è assicurata i biscottiin Belgio, i frolliniin Danimarca, i dolci d’accompagnamento per il tèin Gran Bretagna, le caramellee altre attività Nestlé negli stati Uniti e un produttore di gelati industriali in Spagna. L’ultima mossa in ordine di tempo è stata la fusione con(sempre controllata da Ferrero). L’operazione, conclusa il 31 dicembre dello scorso anno, ha fatto sì che oggi la CTH Invest possa contare su attività per quasi cinque miliardi di euro.Insomma, un nuovo colosso parallelo alla Ferrero è nato sul volgere dell’anno nuovo. Ma con la casa madre condivide l’obiettivo dila potenza di fuoco del terzo gruppo dell’industria dolciaria al mondo dopocosì da scalare il ranking.