Il caso dei bucatini scomparsi. Negli Usa penuria di pasta lunga

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 15:11

Un piatto di bucatini all'amatriciana

Il bucatini-gate

La vicenda De Cecco

ove sono finiti i? Negli Stati Uniti è scoppiato il caso. Introvabili nei supermercati e pure nei negozi specializzati in prodotti italiani, il taglio di pasta sembra esseredagli scaffali. A riportare la vicenda, la giornalistain un articolo su Grub Street.Secondo Handler, la penuria di bucatini è iniziata a. Con lo scoppio dellae i primi confinamenti, l’offerta di questa particolare referenza è cominciata a scemare rapidamente. Il fenomeno, individuato per la prima volta a New York, si è presto esteso a tutta la nazione. Il motivo? Scelte aziendali. Diversi produttori, infatti, a fronte di una richiesta molto elevata dovuta al panico da lockdown e alla chiusura deie del canale Horeca, hanno scelto di ridurre ola produzione di alcuni tagli di pasta per concentrarsi sui formati più venduti. A farne le spese, i bucatini.Oltre alle scelte strategiche delle varie aziende, dietro al “bucatini-gate” Handler ha scoperto anche la storia di, uno dei principali produttori italiani, costretta a ritirare tutti i bucatini dal mercato americano a causa delle rilevazioni effettuate dall’(Food and drug administration). Secondo l’autorità per la sicurezza alimentare, infatti, i bucatini De Cecco non contenevano abbastanzae per questo la loro commercializzazione è stata sospesa a fine marzo 2020. Parliamo di una manchevolezza di 2,1 milligrammi. La vicenda ora dovrebbe essere stata risolta, ma la stessa Handler ha evidenziato come dietro questo insolito rilievo potesse esserci l'imbeccata di qualche competitor. Eventualità scartata da De Cecco che punta a recuperare il terreno perso nel campo della"vitamine enriched" (vendibile solo negli Usa).