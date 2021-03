La Borsa della Spesa del 19 marzo. Momento ideale per il radicchio

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 15:47

La Borsa della Spesa del 19 marzo

I dati della settimana

span class="first-letter">Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 19 marzo. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Inizia la stagione degliche aumentano progessivamente le quantità disponibili sulle piazze all'ingrosso, ma mantengono ancora livelli di prezzo elevati. Momento più ideale per l'acquisto degli ortaggi a foglia come. Mentre, rispetto alla scorsa settimana , diminuiscono i prezzi di tutte le categorie di, in particolare quella lunga e quella tonda violetta. Per quanto riguarda il comparto frutta, continua il calo dei prezzi per lerosse e bionde (ormai avviate verso la fine della stagione). Prezzi stabili invece per leDecana del comizio, frutto molto apprezzato per le sue qualità organolettiche.