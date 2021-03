Brand impegnati nel sociale? Il consumatore li sceglie, anche grazie alla televisione

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 10:46

C

Il miglior rapporto tra aspettative ed esperienze risulta quello del food e della Grande Distribuzion





La tv torna in auge come fonte affidabile

Food e Gdo promosse dai consumatori

he laabbia radicalmente cambiato ladel, non semplicemente per i diversicome, ad esempio, la, è ormai un dato di fatto. Ma a ciò si aggiunge anche il fatto che la pandemia ha aumentatodegliai. Le limitazioni ambientali e sociali hanno, infatti, “creato” une fortementedelricevuto.Ora per la reputazione del brand conta di più. Anche per questo nei diversi settori analizzati il miglior rapporto tra aspettative ed esperienze risulta quello dele della. Grazie, in particolare, alle iniziative intraprese durante la pandemia a supporto delle comunità locali. Queste alcune delle indicazioni che arrivano dallo studio diPr Group "Post-Invasion" che ha analizzato la reputazione di 9 settori chiave dell'economia italiana, con 72 brand associati, attraverso oltre 2mila consumatori.Per gli intervistati ladipende solo per il 45% daiprovenienti da prodotti/servizi, per il 35% dall’impatto sociale della marca e per il 20% dai comportamenti dei vertici aziendali.Per quanto riguarda invece le fonti di informazione ritenute più affidabili letornano in auge (28%) e con un evidente 'effetto Covid-19' e le, etc.) sono al secondo posto della classifica (25%) seguite dadei(24%) mentre gli Enti no profit si fermano al 9%. Restano debolissimi, invece, i politici, i parlamentari o membri del governo (5%).«Post-Invasion è il titolo che Omnicom Public Relations Group Italia ha scelto per il proprio studio sulla relazione tra italiani e brand in quest’epoca di profondi cambiamenti – afferma, General Manager e amministratore delegato di Omnicom PR Group Italia - Tra le evidenze emerse, da sottolineare come le privazioni sociali legate al contenimento della pandemia hanno reso comprensibilmente nervosi i nostri consumatori, oggi particolarmenteverso il Customer Care fornito dalle marche. Questo dato va letto all’interno della transizione al ‘tutto’ a cui si è abituata solo una parte della popolazione e su cui alcuni settori sono in ritardo. Tuttavia, il 47% degli italiani è disposto aglidi brand che investono concretamente in».«Infine – conclude Moriconi – il focus sui settori analizzati mostra come Food e Grande Distribuzione abbiano generato più consenso degli altri anche grazie alle iniziative intraprese durante la pandemia adelle. Per Telefonia & Internet, ultimo nel gradimento dei nostri consumatori, emerge l’opportunità di colmare il gap tra aspettative e esperienze in un periodo in cui il comparto è chiamato a sostituire la fisicità delle relazioni e, spesso, dei luoghi di».