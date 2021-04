Transizione ecologica per Dop e Igp: l’impegno di Fondazione Qualivita

Pubblicato il 29 aprile 2021 | 16:20

Fondazione Qualivita è schierata in difesa della nostra produzione agroalimentare

Orientare alla sostenibilità i sistemi agroalimentari

Il nuovo Comitato scientifico

. La nuova mission, in cui rimangono essenziali la valorizzazione e la tutela delle produzioni Dop e Igp, mette al centro le tematiche emergenti dal settore stesso, dai consumatori e dal mondo della ricerca, quali la nutrizione, la sostenibilità e l’innovazione, la certificazione e la tracciabilità evoluta. Tutte materie che fanno parte delle strategie Green Deal promosse dall’Unione europea e che coinvolgono imprese e Consorzi di tutela del sistema agroalimentare.«Davanti a questi cambiamenti - ha dichiaratopresidente della Fondazione Qualivita - abbiamo avviato da qualche mese, insieme a tutti i soci, una. Siamo onorati della scelta deldi affiancare Qualivita come nuovo socio fondatore, perché ci consente di dare più profondità, nella discussione scientifica, agli argomenti relativi a contraffazione, blockchain e tracciabilità evoluta. Siamo convinti della necessità che il made in Italy debba far quadrato e coesione, mettendo insieme le espressioni più importanti del Paese per difendere i nostri prodotti e per delineare una nuova evoluzione culturale che possa connotare la nostra produzione. Proprio per questo abbiamo deciso con il suo presidente, Paolo De Castro, di».«Sono onorato di continuare a esercitare il mio impegno al servizio della Fondazione Qualivita, tanto più in un momento delicato e importante come questo per i prodotti agroalimentari a Indicazione geografica, in Italia e in Europa - ha aggiunto, riconfermato alla presidenza del Comitato scientifico della Fondazione - I nuovi bisogni della società e di tutti noi cittadini e consumatori impongono una riflessione sui sistemi agroalimentari per orientarli alla sostenibilità, come indicato dal New Green Deal europeo e le sue strategie “Farm to Fork” e ‘Biodiversity’ che troveranno un seguito nel quadro della prossima Politica agricola comune. In questo disegno,e realizzare progetti a supporto del settore delle Dop, Igp e dei Consorzi di tutela delle nostre eccellenze agroalimentari»., presidente di Origin Italia, che rappresenta la quasi totalità delle produzioni italiane a Indicazione geografica, ha puntualizzato: «Il ruolo svolto in questi anni dalla Fondazione Qualivita è stato davvero determinante per il mondo dei Consorzi di tutela, soprattutto nell’aver contribuito a dare una certa immagine del settore sia in Italia che all’estero. Ancora più strategico sarà il lavoro che la Fondazione dovrà svolgere nel futuro attraverso le competenze di cui si è dotata, grazie a un nuovo autorevole socio come il Poligrafico e alla».nei vari ambiti della ricerca e della cultura delle Ig, a partire da quelle sviluppate nel mondo della gestione dei Consorzi di tutela del comparto di cibo e vino per arrivare a quelle maturate nell’ambito di contraffazione e certificazione. Il Comitato si insedierà il 14 maggio con all’ordine del giorno il tema della corretta informazione nelle etichette dei prodotti alimentari.Per informazioni: www.qualivita.it