Pubblicato il 13 maggio 2021 | 09:44

T

Hummus di ceci

La preparazione

Ariel Rosenthal

Preparazione: 10 h

Cottura: 10 min

Tempo totale:10 h

300 g ceci cotti e freddi

120 ml brodo di cottura dei ceci

1 ¼ cucchiaino acido citrico

1 ¼ cucchiaino sale

480 g tahini

1240 ml acqua fredda

anto semplice da preparare quanto, cultura, tradizioni che da qualche anno sono arrivate anche in. Parliamo dell’di cui oggi ricorre la giornata dedicata per il quarto anno. Oggi nessunche si rispetti può essere privo dell’hummus che ha superato i confini dellae ora è super ricercato. Le radici di questa preparazione sono molto profonde. È uno dei piatti più famosi dellae le sue origini si perdono nella leggenda:MaLa preparazione è molto semplice, a base di ceci - frullati o schiacciati - e, una salsa ottenuta a partire dai semi di sesamo. Per farlo quindi non servirà altro che un mixer: una ricetta rapida e con, ma perfetta sia per arricchire un aperitivo home made che per un pasto completo, accompagnato daMa le ricette semplici, oltre ad essere molto spesso le più buone, non sono così semplici e hanno sempre. Tra i migliori interpreati c’è, notoesperto nella realizzazione di questo piatto mediorientale. A lui il compito di svelare trucchi della preparazione, insegnando anche a realizzarlo in contesto familiare e domestico.Il segreto per creare l’hummus perfetto, ha spiegato Ariel, è avere «e dal momento che è un piatto «». È importante anche acquistare anche i ceci giusti: Ariel consiglia di cercare «freschezza e varietà». Quando si acquistano, dovrebbero essere uniformi, privi di macchie e senza alcun odore. È importante, quando si cucinano i ceci per realizzare l’hummus, scegliere una varietà di ceci di piccola dimensione, come i ceci bulgari, in grado di ammorbidirsi completamente in cucina. Le varietà di ceci più grandi, come quelli spagnoli e messicani, sono ottime in altri piatti, mae liscio come desiderato.Per 3 minuti, mettere a emulsionare insieme i ceci, il liquido di cottura dei ceci, l’acido citrico e il sale in un robot da cucina.Attenzione: L’acido citrico è usato da molti produttori di hummus al posto del succo di limone. Offre acidità e sapore costante, a differenza del succo di limone, che può evaporare e rendere amara la crema.Procedere a emulsionare fino a che il composto non assume una consistenza liscia. Aggiungere 1 tazza (240 grammi) di tahini e 1/2 tazza (120 ml) di acqua fredda e amalgamare per altri 2 minuti. Aggiungere la restante tazza (240 grammi) di tahini e la restante 1/2 tazza (120 ml) di acqua e procedere per altri 2-3 minuti. Assaggiare e condire a piacere con sale e acido citrico, se necessario. L’hummus deve risultare non unto e denso. Trasferire l’hummus in un contenitore chiuso ermeticamente e conservare in frigorifero per 6-10 ore. Durante questo periodo, l’hummus si stabilizzerà, svilupperà una consistenza cremosa e il suo sapore diventerà più intenso. L’hummus può essere conservato in un contenitore con chiusura ermetica e refrigerato per 2-3 giorni.