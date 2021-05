Castelbuono in Sicilia: terra di... tartufi

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 10:00

Castelbuono in Sicilia. Fonte: Archivio Associazione Nazionale Città del Tartufo

Fonte: Archivio Associazione Nazionale Città del Tartufo

Feste del tartufo che vengono celebrate ogni anno

Piatti al tartufo tipici del territorio

gni territorio italiano ha un proprio terroir del tartufo che va valorizzato e studiato. É questo il caso diin provincia di Palermo, dove le varietà di tartufo non mancano: il tartufo nero estivo (), il tartufo nero d’inverno (), il tartufo nero ordinario (); e tra i tartufi bianchi è diffuso il ‘Bianchetto’ ().Conosciamo meglio Castelbuono attraverso le parole didirettrice di Associazione Nazionale Città del Tartufo.A pochi chilometri dal mare,abitata già nel neolitico e ricca di memorie greche, romane, arabe e bizantine. Deve le sue origini ai Ventimiglia, Signori della Contea di Geraci, i quali, agli inizi del 1300, decidono di costruire un Castello sul poggio dominante l’antico casale di “Ypsigro”. Tale fu l’importanza che questa struttura ebbe, che lo stesso paese mutò il nome da Ypsigro a Castrum Bonum.Abitata sin dal neolitico,, per la bontà del suo clima e delle acque sorgive che sono determinanti anche.Nel 1454 Giovanni I di Ventimiglia elevò il castello a sede stabile del marchesato, trasferendo da Geraci a Castelbuono la prestigiosa Reliquia di Sant’Anna. Da allora il castello si arricchì sempre più, ospitando e finanziando artisti di prestigio di culture diverse, diventando uno dei più belli e prestigiosi gorghi medioevali e rinascimentali della Sicilia occidentale.sia dal punto di vista artistico che letterario. Ogni angolo, ogni pietra, ogni via sono motivo di racconti, storie, ricordi e orgoglio che hanno radici lontane.Nel rispetto della buona tradizione dei Ventimiglia,. Tra i più conosciuti: Castelbuono é una favola, rassegna teatrale per bambini; il Giro podistico internazionale di Castebuono, che è la corsa su strada più antica d’Europa; il Premio Giornalistico Sportivo; la Solenne Processione in onore della Patrona Sant’Anna; spettacoli del circuito ProgettoTeatri di Pietra; Ypsigrock, festival; il premio giovani Enzo La Grua legato al concorso nazionale di fotografia Città di Castelbuono; la festa del Principato, corteo storico e rievocazione del ritrovamento del teschio di Sant’Anna; Castelbuono Jazz Festival, rassegna di musica jazz.Dal 2 al 4 agosto durante la manifestazione enogastronomica Divino FestivalDal 10 al 20 ottobre inserito all’interno del Funghi festivalFettuccine al tartufoTagliata di vitello al tartufoConiglio al tartufoBruschetta con uova di quaglia e tartufo nero sicilianoRisotto con tartufo nero e pistacchioVisita: www.cittadeltartufo.com