Dai cereali alla carne, i prezzi delle materie mai così alti da dieci anni

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 17:48

I

L'indice Fao sulle materie prime agricole a maggio 2021 ha toccato il massimo da 10 anni a questa parte

Cereali, latte e carne: prezzi in aumento sull'indice Fao

Un fenomeno globale che si abbatte anche sull'Italia

La Borsa della Spesa del 4 giugno

La Borsa della Spesa del 4 giugno

. Trainate dalle quotazioni in forte aumento per oli vegetali, zucchero e cereali le materie prime agricole a maggio 2021 hanno segnato un nuove record nell'che ha raggiunto un valore medio di 127,1 punti (+39,7% rispetto a maggio 2020).Più nello specifico,i, a tirare la volata sono i prezzi internazionali deirispetto allo stesso mese dello scorso anno, seguiti dalle quotazioni dei. «Con lada Covid si è aperto uno scenario di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti, speculazioni e incertezza per gli effetti deiche, spiega Coldiretti. Uno scenario su cui ha deciso di intervenire anche l'Unione Europea lanciando una consultazione pubblica per raccogliere contributi dagli operatori, ma anche dalle autorità e dai cittadini per realizzare un piano finalizzato a conquistare l’autosufficienza alimentare.Il, «Paese che è fortemente deficitario edal grano al mais fino all’atteso piano proteine nazionale per l’alimentazione degli animali in allevamento per recuperare competitività rispetto ai concorrenti stranieri», sottolinea Coldiretti. Anche se la necessità, innanzitutto, è quella di agire subito. Soprattutto alla voce "costi fissi" (leggi: cereali per l'allevamento del bestiame, per esempio).«Per cogliere una opportunità unicaimmediatamente cantierabili per l’agroalimentare con una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale in grado di offrire un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni», ha affermatoL'obiettivo è quello diMa se a livello internazionale i prezzi lievitano, che succede nel mercato ll'ingrosso?. Con l'arrivo della bella stagione, si sta finalmente completando la transizione delle referenze a favore della frutta e verdura estiva. Passaggio ben segnalato dall'inizio della campagna dellenazionali e l'aumento costante dei quantitativi dellenelle diverse regioni italiane e dei(che presentano un buon rapporto qualità-prezzo e un gradevole grado zuccherino, soprattutto per il prodotto di origine siciliana). Contestualmente,(sebbene sia iniziata una nuova campagna di raccolta). Infine, leche, con prezzi ancora elevati, iniziano a farsi largo sul mercato all'ingrosso.