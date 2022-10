Più discount e primi prezzi, così cambia la spesa degli italiani

Rincari dei prezzi e delle bollette, inflazione in salita e timori per il futuro pesano sull’approccio degli italiani alla spesa domestica e si traducono in nuove strategie di shopping “saving oriented” in termini di scelta dei prodotti e dei canali distributivi. A delineare lo scenario del largo consumo è stato oggi il workshop online “Largo consumo confezionato: evoluzione tra le rivoluzioni”, organizzato da GS1 Italy in ambito Ecr - Efficient Consumer Response e in collaborazione con Iri.

Affrontare le emergenze modificando il mix dei canali visitati

«Gli eventi degli ultimi due anni e mezzo hanno generato reazioni e conseguenze transitorie» ha spiegato Ilaria Archientini, Ecr project manager di GS1 Italy. «Ma hanno anche evidenziato elementi più stabili nel tempo, a partire dalla grande capacità dei consumatori di affrontare le emergenze modificando il mix dei canali visitati, dei prodotti acquistati e l’adesione alle promozioni».

Ecco i principali fenomeni del 2022 rilevati dall’analisi di GS1 Italy e Iri: