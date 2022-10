Aceto Balsamico di Modena e Amarone: come crearsi una riserva personale

Un’unione all’insegna del gusto e della tradizione. Con due progetti che definire premium è riduttivo. Presso la Boutique Giusti di Milano, Acetaia Giusti e La Collina dei Ciliegi hanno presentato “Riserva Privata” e “Amarone en primeur”. Si tratta della possibilità di adottare una batteria di botti per la produzione dell’Aceto Balsamico di Modena o acquistare una botte di Amarone. Un’esperienza che può nascere da diverse motivazioni, dal regalarsi e regalare una riserva personale all’investire in un bene dal rendimento garantito. Con l’orgoglio di vivere in prima persona e in diretta la produzione di un prodotto di alta caratura del made in Italy. Comun denominatore, la creazione di particolari riserve di Aceto Balsamico di Modena e Amarone della Valpolicella. Prodotti diversi ma legati a doppio filo da almeno tre elementi di fondo: l’uva, il tempo e la pazienza.

Claudio Stefani Giusti e Massimo Gianolli

17 generazioni

«Giusti Riserva Privata – ha spiegato Claudio Stefani Giusti, amministratore delegato e 17ª generazione alla guida dell’Acetaia fondata nel 1605 - è un’esperienza che permette di realizzare la propria riserva di un prodotto il cui ottenimento ha da sempre un carattere familiare, esclusivo e destinato al consumo privato o al dono. Con questo progetto vogliamo offrire un'esperienza simile anche a un pubblico di appassionati non necessariamente modenesi».

Lo scrigno che contiene la Riserva Privata di Acetaia Giusti

Una Riserva di 2 litri

Un percorso che si sviluppa attraverso l’adozione, a uso esclusivo, di una delle più storiche batterie di botti adibite all’invecchiamento dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Il risultato è un cofanetto in legno contenente la propria Riserva Privata di circa 2 litri, suddivisa in ampolle di diverse dimensioni: 2 bottiglie in formato 500 ml da collezione o per l’utilizzo privato; 5 in formato 100 ml per la famiglia e 10 in formato 40 ml da regalare. Ogni bottiglia è personalizzata col nome del cliente. La batteria adottata, che rimane nella storica Acetaia Giusti, verrà contrassegnata da una targhetta con la data del prelievo e il nome del committente. Per tutto il periodo di adozione è possibile seguire ogni fase dell’invecchiamento e approfondire la conoscenza della storia e della tradizione dell’Aceto Balsamico di Modena attraverso esperienze interattive o in loco, in base al proprio progetto.

Aceto Balsamico Giusti Extravecchio

Il valore del legno

Per ottenere il massimo livello qualitativo di un Aceto Balsamico Tradizionale di Modena sono fondamentali la scelta delle uve da vitigni autoctoni e l’invecchiamento in botti di diverse dimensioni e legni. Il lungo viaggio dell’affinamento (dopo 30 anni si ottiene 1 litro – 1 litro e mezzo) viene scandito da ogni legno, che attribuisce particolari caratteristiche all’aceto. Dal castagno ricco di tannini si ottiene il classico colore bruno, il ciliegio addolcisce il sapore, il ginepro dona l’essenza resinosa, il rovere il profumo vanigliato. Più è antica è la botte, più intensi saranno gli aromi e il carattere. In Acetaia Giusti sono sempre in attività le botti del 1700 e 1800.

Una barrique di Amarone en primeur

L'acquisto in fase di affinamento

Avviato nel 2018, il progetto Amarone en primeur de La Collina dei Ciliegi è pensato per chi vuole investire nell’Amarone Ciliegio della Valpolicella Docg. L’acquisto delle barrique da 225 litri avviene in fase di affinamento al termine del quale gli investitori possono scegliere tra tre formati di imbottigliamento: classico da 0,75 litri, Magnum da 1,5 litri, Jeroboam da 3 litri. In seguito si può decidere se ritirare l’Amarone Ciliegio oppure continuare l’affinamento custodendo le proprie bottiglie nel caveu della cantina. Ottenuto da uve Corvina, Corvinone e Rondinella, Ciliegio si presenta con un colore rosso granato fitto e brillante. All’olfatto sprigiona ciliegia sottospirito e confettura di prugna, mentre al palato si rivela potente senza rinunciare all’agilità.

L'Amarone Ciliegio della Valpolicella Docg de La Collina dei Ciliegi

Disponibili tre annate

«Il cliente assaggia e sceglie l’annata – ha precisato Massimo Gianolli, presidente de La Collina dei Ciliegi – Al momento sono disponibili la 2019, 2020 e 2021. Diversamente da quanto avviene in Francia, dove il vino immesso sul mercato può subire oscillazioni al ribasso rispetto al prezzo corrisposto en primeur, la nostra formula punta a garantire non solo l’investimento ma anche la redditività, sostenendo i prezzi tramite un aumento minimo del 10% anno su anno».



Acetaia Giusti

strada delle Quattro Ville 155 – 41123 Modena

Tel 059 840135

La Collina dei Ciliegi

località Erbin 31 – 37023 Grezzana (Vr)

Tel 045 9814900