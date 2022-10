“Il Bosco del Molino” premia le migliori tesi di laurea magistrale dedicate all’ambiente

Una borsa di studio dedicata a “Il Bosco del Molino” (Pr) per premiare le migliori tesi di laurea sull’ambiente. Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA) ha bandito il premio di tesi magistrale, sostenuto da Agugiaro & Figna Molini e dal Centro Servizi “Bosco del Molino”. Il bando, riservato ai corsi di laurea a indirizzo Ambientale, Agronomico e Forestale, ha l’obiettivo di supportare e affiancare giovani studiosi e ricercatori impegnati nelle Università di Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria e Veneto, ovvero le quattro regioni in cui la storica azienda molitoria è presente con le sue differenti sedi, nella realizzazione di progetti dedicati all’ambiente.

Il Bosco del Molino

Il progetto rappresenta soltanto una tappa del percorso etico di Agugiaro & Figna

A circa un anno dall’inaugurazione, celebrata in occasione della Festa Nazionale degli Alberi (21 novembre 2021), il polmone verde che sorge accanto alla sede di Agugiaro & Figna a Collecchio (Parma), continua ad essere il cuore pulsante per alimentare e far comprendere alle persone l’importanza del suolo come patrimonio fondamentale del nostro ambiente. La promessa di Alberto Figna e Riccardo Agugiaro, rispettivamente presidente e ceo di Agugiaro & Figna Molini, assieme alla direttrice del Centro servizi de “Il Bosco del Molino” Rosanna Figna, fu quella di far divenire il bosco il centro nevralgico per la creazione di progetti diretti non soltanto alle scuole, ma anche alle altre aziende, ai professionisti del settore per disegnare un futuro più sostenibile con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare gli artigiani dell'arte bianca, chef, pizzaioli, pasticceri, panificatori, sulle buone pratiche di sostenibilità da adottare, aumentando la consapevolezza di ciascuno verso il rispetto dell’ambiente, la natura e le persone. Il progetto rappresenta, infatti, soltanto una tappa del percorso etico di Agugiaro & Figna che ha posto alla base del suo “fare impresa”: un principio fondamentale alla base dell’etica aziendale, confermato e ribadito anche dalla partnership stretta, nel 2018, con Slow Food Italia, associazione internazionale no profit, impegnata nel ridare il giusto valore al cibo nel mondo secondo i principi del buono, pulito e giusto.

Rosanna Figna è direttrice del Centro servizi de Il Bosco del Molino

L'attività non si è mai fermata

In quest’anno l’attività de “Il Bosco del Molino”, progetto di forestazione di Agugiaro & Figna Molini, e ideato in collaborazione con il Cinsa (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali), non si è mai fermata. Prima attraverso il tour nazionale “Un Sacco di Cambiamento” ideato in collaborazione con Slow Food Italia per sensibilizzare i professionisti dell’arte bianca sulle buone pratiche consapevoli e virtuose che si possono concretamente perseguire a sostegno e a tutela dell’ambiente e delle persone. Poi, l’attività di sensibilizzazione e accrescimento della consapevolezza della responsabilità di ciascuno verso l’ambiente è stata perseguita anche dal punto di vista didattico e scientifico. Attraverso incontri e convegni con università e scuole. Nel bando per l’assegnazione della borsa di studio si legge quali devono essere le caratteristiche principali e i valori contenuti nelle tesi di laurea per concorrere al premio: «Riceveranno attenzione particolare gli elaborati che, in armonia con i valori del progetto “Bosco del Molino”, avranno studiato interazioni evolutive tra le differenti matrici biotiche e abiotiche presenti nelle successioni di ecosistemi boschivi planiziali».

Unire la cultura di fare impresa con l’etica, l’eco-sostenibilità, la cultura e l’estetica

Il bando rappresenta la capacità de “Il Bosco del Molino” di unire la cultura di fare impresa con l’etica, l’eco-sostenibilità, la cultura e l’estetica. Si tratta di un progetto concreto finalizzato a divenire l’eredità per le future generazioni. Il bosco si estende su di un terreno di 13 ettari, adiacente alla sede di Collecchio dell’azienda molitoria, e dà dimora a 18mila piante fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che assorbiranno fino a 220.000 kg all’anno di CO2, compensando le emissioni totali degli impianti dell’azienda nello svolgimento del processo molitorio dei quattro stabilimenti (Curtarolo, Collecchio, Magione e Rivolta d'Adda). La scadenza per la presentazione delle domande per l’anno accademico 2021/2022 è 31 ottobre 2022. Il premio è di 2.500 euro.

Il bando è scaricabile a questo link: https://d2sj0xby2hzqoy.cloudfront.net/cinque_stagioni_bosco/attachments/data/000/000/189/original/A.A.2021-2022_BANDO_BdM_DEF.pdf?1652186836