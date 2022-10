Vanno a pesca di tonni e li mangiano crudi: in 40 finiscono intossicati

I membri di una società di pesca sportiva di Gubbio (Pg) sono andati a pesca di tonni e si sono poi riuniti in un ristorante per mangiarli ma, dopo averli gustati, probabilmente crudi, in molti hanno dovuto fare i conti con dissenteria e vomito e hanno avuto bisogno dei soccorsi.

Qualcosa è andato storto

“Una società di pesca sportiva di Gubbio si è riunita in un ristorante del centro per mangiare i tonni pescati, ma qualcosa è andato storto. Quando il pranzo stava per concludersi, molti membri del gruppo, formato da circa 40 persone, hanno accusato nausea e forte mal di stomaco, che poi è sfociato in un attacco di diarrea acuta. Panico tra i presenti, che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenute due ambulanze e alcuni dei membri del gruppo sono stati ricoverati in ospedale con codice verde” - si legge su Il Corriere Adriatico.