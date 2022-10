Produttori e cuochi anticipano il World Pasta Day 2022

Unione Italiana Food ha anticipato le celebrazioni, con un evento a Milano, del World Pasta Day 2022 - che si svolgerà il 25 ottobre, dedicato ai pasta lover globali con una ricerca inedita, realizzata in collaborazione con Fic - Federazione Italiana Cuochi e Ita - Italian Trade Agency per scoprire i trend di pasta nel mondo attraverso lo sguardo di chi dialoga con loro quotidianamente attraverso il piatto simbolo. La ricerca è stata presentata durante un evento che si è svolto il 24 ottobre, da Identità Golose a Milano. Si tratta di sessanta interviste tra chef e ristoratori italiani attivi in sei Paesi (Germania, Francia, Uk, Usa, Giappone ed Emirati Arabi Uniti). Una festa, ma anche una challenge ai fornelli tra tre pasta lover internazionali d'eccezione. Presenti all'evento anche alcuni rappresentanti di Euro-Toques, tra cui Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques International.

Da sinistra: Marcello Zaccaria, Alessandro Circiello, Enrico Derflingher e Carlo Bresciani, cuochi Fic ed Euro-Toques