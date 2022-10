Caseificio Comellini, uno Squacquerone di Romagna da premio

Dopo tre anni di pausa forzata a Bergamo è tornato B2Cheese, il salone nazionale dedicato al comparto lattiero caseario, e all'appuntamento non ha voluto mancare il Caseificio Comellini, presente anche all'edizione 2019.

Caseificio Comellini, alcuni prodotti

Caseificio Comellini, formaggi freschi dall'Emilia

Il Caseificio Comellini ha sede a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ed è specializzato in formaggi freschi. «Il nostro fiore all'occhiello è lo Squacquerone di Romagna Dop - ha spiegato l'amministratore delegato Luca Comellini - Produciamo anche stracchino, casatella, caciotta di Castel San Pietro e ricotta sia di siero sia di latte intero».

Luca Comellini

Uno Squacquerone d'eccellenza

Un lavoro, quello di Caseificio Comellini, che è stato recentemente riconosciuto. Ai Luxury Food&Beverage Quality Awards lo Squacquerone di Romagna Dop dell'azienda è stato infatti premiato nella categoria Formaggi a pasta molle. «Un riconoscimento importante che premia gli sforzi che facciamo per questo prodotto - ha aggiunto Comellini - Una ricerca costante per avere una materia prima di qualità, con un latte raccolto in otto aziende che sorgono a meno di dieci chilometri dallo stabilimento e con una lavorazione artigianale a cui affianchiamo tecnologie di ultima generazione».