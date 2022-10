Moscato di Scanzo e Strachítunt, matrimonio del gusto tra eccellenze bergamasche

Un vero e proprio matrimonio del gusto in salsa bergamasca, celebrato in occasione del B2Cheese 2022, svoltosi proprio nel capoluogo orobico. Da una parte il Consorzio per la Tutela dello Strachítunt Valtaleggio, dall'altro il Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo.

Moscato di Scanzo Docg e Strachitunt Dop

Moscato di Scanzo e Strachitunt, perfetto abbinamento

Due realtà piccole, fortemente territoriali, che a B2Cheese hanno deciso di raccontarsi insieme. «Questa collaborazione nasce dalla capacità di questi due prodotti di raccontare ed esprimere al meglio il territorio e i suoi valori - sottolinea Sara Invernizzi del Consorzio dello Strachítunt - Due piccolissime denominazioni, che si abbinano e si sposano perfettamente».

A confermarlo è anche Federico Bovarini, ambasciatore del Moscato di Scanzo Docg. «È straordinario come questi prodotti riescano ad entrare in armonia - aggiunge - Un abbinamento non è mai casuale e porta sempre al territorio. Anche dal punto di vista tecnico, qualsiasi tipologia di Moscato di Scanzo si abbina bene alle diverse stagionature dello Strachítunt. Così si può anche "giocare" per trovare l'abbinamento che più ci piace».

Sara Invernizzi (Consorzio Strachitunt) e Federico Bovarini (Consorzio Moscato di Scanzo)

L'interesse del B2Cheese

Lo Strachítunt, ancora poco conosciuto, ha suscitato parecchio interesse al B2Cheese. «A piacere è anche il progetto del Consorzio - prosegue Invernizzi - Valorizzare non solo il prodotto, ma il territorio e una tradizione casearia antichissima, grazie a persone che stanno investendo e lavorando per portare avanti la tradizione e vogliono migliorarsi e svilupparla sempre di più».