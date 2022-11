Tartufo, il più caro della storia battuto all’asta di Grinzane Cavour: 184mila euro

All'asta mondiale del tartufo bianco di Alba (Cn), il grande evento benefico organizzato dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, è stato battuto all’asta il tartufo più caro della storia per la cifra record di 184mila euro. Ad aggiudicarsi la trifola di 700 grammi, cui si è aggiunto a sorpresa un secondo esemplare da 250 grammi, è stato un imprenditore di Hong Kong. L'asta si è svolta dal castello di Grinzane Cavour in collegamento, oltre a Hong Kong, anche con Singapore, Vienna, Seul e Doha.

A Grinzane Cavour battuto all’asta il tartufo più caro della storia. Foto: Facebook

Gli altri esemplari in vendita

In sala a Grinzane, inoltre, il martelletto è calato per altri tre splendidi esemplari di Tartufo Bianco d’Alba, rispettivamente da 150, 255 e 330 grammi, andati all’imprenditore cheraschese Mariano Costamagna, a un’anonima benefattrice londinese collegata con una inviata in sala a Grinzane, e all’imprenditore varesotto Guido Borghi.

Il ricavato dell’asta verrà devoluto interamente in beneficenza: i proventi andranno in Italia alla Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus e anche al progetto Every Child Is My Child Onlus. Proventi in arrivo anche alla fondazione Dreams Asia di Singapore, all’Istituto Mother’s Choice di Hong Kong, al progetto LehreUp di Vienna e all’ONG World Vision di Seoul.