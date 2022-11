Papa Francesco ad Asti tra agnolotti, bunet e bagna cauda

Papa Francesco è arrivato a Portacomaro (At), dopo una breve sosta in una cappella a Portacomaro Stazione, come riporta Italpress, dove sono seppelliti alcuni suoi avi. Ad accoglierlo Nella e Armando Bergoglio, ultimi esponenti della famiglia con il cognome Bergoglio. «Gli ho detto che gli voglio bene, lui mi ha riconosciuto e mi ha chiesto se cucino ancora, avevo infatti un ristorante», ha raccontato Nella Bergoglio dopo il breve incontro.

Papa Francesco ha origini piemontesi



Il Pontefice trascorrerà due giorni ad Asti in occasione del compleanno di sua cugina Carla Rabezzana, 90 anni che al Corriere della Sera aveva raccontato raggiante: «Per lui preparerò agnolotti, bunet e un buon bicchiere di vino. Sono stanca ma felice».



Il papa amante della bagna cauda

Ma il papa è ghiotto anche di bagna cauda: il pontefice, con origini astigiane, non ha mai nascosto il suo amore per l’intingolo piemontese a base di aglio, acciughe e olio che Asti è pronta a festeggiare dal 25 al 27 novembre e dal 2 al 4 dicembre. Chissà se il papa se si concesso un assaggio in anteprima o deciderà di tornare?