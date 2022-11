Pecoraro Scanio con cuochi e pasticceri per dire no al fake food

In occasione della settimana della cucina italiana nel mondo l’ex ministro dell’agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, promotore «della vittoriosa campagna #pizzaUnesco e del #noFakefood», insieme al portavoce della federazione italiana cuochi Alessandro Circiello e al presidente confederazione pasticcieri Lazio Angelo Musolino hanno rilanciato in un video «l’impegno contro l'agropirateria per difendere il Made in Italy».

Angelo Musolino, Alfonso Pecoraro Scanio e Alessandro Circiello



Fonte: Italpress