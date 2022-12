Debic al Sigep, ritorno al futuro della pasticceria

Debic, brand specializzato del settore lattiero-caseario, produttore di soluzioni per uso professionale dedicate a chef e pasticceri, sarà presente anche quest’anno al Sigep, l'appuntamento professionale dedicato all'arte del dolce, che si terrà a Rimini dal 21 al 25 gennaio. Come spiega Antonio Cuomo, culinary advisor Debic, «Sigep è, sia per i maestri che per gli operatori, un intenso momento per confrontarsi, scambiare le proprio idee, guardare i trend del mercato e le novità. È davvero una sorta di iniezione di energia per affrontare il nuovo anno». La pensa in modo simile anche Emanuela Tesselli, marketing e trade marteking manager Debic: «Per Debic Sigep è l’occasione più importante dell’anno per far conoscere, a chi con le nostre categorie di prodotto lavora giornalmente, le potenzialità e la qualità dei nostri prodotti. Per noi è anche un momento per proporre la nostra visione del futuro della pasticceria grazie a collaborazioni con grandi maestri e per confrontarci con altre aziende».

Debic sarà presente con i suoi prodotti al Sigep 2023

Un ritorno alle origini

Il concetto chiave della presenza di Debic a questa edizione di Sigep sarà un ritorno alle origini: ingredienti essenziali, unici, che utilizzati con maestria e creatività e adattati allo stile contemporaneo e moderno consentono la realizzazione di preparazioni innovative e ricercate nella loro semplicità. Nel futuro della pasticceria Debic vede un ritorno all’essenza della pasticceria stessa, all’attenzione verso la materia prima e verso il cliente.

La qualità delle materie prime per ottenere grandi risultati

La qualità delle materie prime è la chiave di volta per ottenere grandi risultati, e questo Debic lo sa bene, da anni infatti le panne e i burri del brand si distinguono sul mercato per l’eccellente livello qualitativo e per la specificità di destinazione delle singole soluzioni. Come spiega Emanuela Tesselli: «Per Debic la qualità della materia prima è sempre stata ed è al centro di tutto, e la sfida resta portare questa qualità al consumatore finale utilizzando nel migliore dei modi gli ingredienti». Non sorprende dunque che il brand abbia deciso di proporre, in occasione di Sigep, preparazioni semplici, con pochi ingredienti usati con intelligenza, senza però rinunciare al gusto e al tocco moderno che da sempre contraddistinguono i grandi ambassador e culinary advisor di Debic.

Un fitto calendario di dimostrazioni

Immancabile la presenza del Maestro Leonardo Di Carlo, l’alchimista della pasticceria per eccellenza e ambassador Debic, che animerà lo stand del brand con dimostrazioni eccezionali che siamo certi incanteranno il pubblico. In occasione di Sigep un’altra superstar della pasticceria delizierà i presenti con le proprie dimostrazioni, parliamo di Frank Haasnoot, noto pasticcere olandese che ha lavorato nei più prestigiosi laboratori del mondo e che da anni ormai si affida alle soluzioni Debic. Ma non solo, altri nomi importanti si susseguiranno nel fitto calendario di dimostrazioni messo a punto dal brand: Davide Malizia, ex Campione del Mondo dello Zucchero Artistico e vincitore di numerosi prestigiosi premi, Luca Montersino, chef e volto televisivo affermato nel mondo della cucina oltre che pasticciere e docente delle migliori scuole d'Italia, Loretta Fanella, nota Pastry Chef dal curriculum invidiabile, e Antonio Cuomo, chef pluripremiato con un’esperienza decennale nella ristorazione di hotel di lusso e culinary advisor Debic firmeranno alcune delle demo messe a punto dal brand per Sigep.

Gli appuntamenti di Debic a Sigep 2023

Offrire ai clienti soluzioni mirate

Anche quest’anno Debic ha deciso di organizzare la propria vetrina con proposte capaci di incontrare le richieste di operatori e consumatori, preparazioni che rispecchiano le categorie più importanti della pasticceria moderna e del futuro: colazione, torte da forno, torte moderne, mignon e pasticcini classici, peti four/dolci da the e pasticceria salata. È infatti molto importante essere in grado di offrire ai propri clienti soluzioni mirate per le loro esigenze, mettere a loro disposizione un’ampia offerta ragionata sulle varie occasioni di consumo può essere un elemento distintivo per un’attività commerciale.

Le sorprese in serbo per Sigep 2023

Per quanto riguarda la gamma di prodotti Debic, i protagonisti indiscussi sono sempre panna e burro anche se in questa edizione di Sigep un occhio di riguardo verrà riservato a Cream Plus Macarpone Debic, un mix di panna e mascarpone pronto all'uso, perfetto per impreziosire piatti dolci e salati e Cream Cheese Debic, un formaggio spalmabile dal gusto delicato e fresco, ideale per cheese cake e bavaresi. Entrambe le soluzioni saranno al centro di numerose ricette e dimostrazioni che non vediamo l’ora di scoprire e soprattutto assaggiare, e possiamo dire per esperienza che siamo certi che questi due prodotti conquisteranno anche il palato dei più scettici. Emblematiche in tal senso le parole di Antonio Cuomo: «Presenteremo persino dei lievitati al mascarpone proprio per esaltare al massimo le caratteristiche di Cream Plus Mascarpone Debic. Anche nel caso di Cream Cheese Debic mostreremo molteplici applicazioni che metteranno alla luce tutte le sue potenzialità. Tutto questo sarà possibile grazie anche a tutti i Maestri che ospiteremo presso il nostro stand, sarà un programma molto fitto».

