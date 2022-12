Cosa mangeremo e berremo nel 2023? Lo svela Pinterest

La fine dell’anno si avvicina e con essa la lista dei tanti propositi e, soprattutto, dei pronostici di cosa succederà nel 2023. In particolare, tutti si domandano che cosa andrà di moda l’anno prossimo? Tra i tanti, Pinterest, il famoso social network, annuncia la pubblicazione di Pinterest Predicts 2023, il report annuale con le tendenze più interessanti del prossimo anno. Ora, prendete nota, i must da non perdere in fatto di food&beverage saranno bevande e drink creativi, alghe e dolci floreali.

Nel 2023 anche una buona bevanda rinfrescante riceverà un tocco creativo. Fonte: Pinterest



Capire prima se una cosa avrà successo

Le previsioni sono frutto di un’analisi approfondita delle ricerche emergenti degli oltre 400 milioni di utenti della piattaforma in tutto il mondo, che ha permesso di individuare le idee più interessanti da tenere d'occhio. Le persone si rivolgono a Pinterest per pianificare il futuro e trovare nuove idee, analizzando i dati delle loro ricerche, la piattaforma è in grado di ottenere degli insight in anteprima che permettono di capire cosa avrà successo prima che inizi davvero ad avere successo.

Spaziando dalle tendenze di bellezza e moda come "Ciocche bicolori" e "Silhouette di luce" a quelle nelle categorie casa e ambiente come "Abbraccio di antico e moderno" e "Acqua preziosa", Pinterest ha analizzato le ricerche effettuate dagli utenti sulla piattaforma per individuare le tendenze che con ogni probabilità emergeranno o continueranno a crescere nel 2023.



Pinterest Predicts, arrivato alla sua nona edizione con quest’anno, è un report completo ed esaustivo contenente le future tendenze del 2023, impossibile da trovare altrove. Per il terzo anno consecutivo, infatti, 8 su 10 delle previsioni fatte si sono rivelate corrette.

Le alghe vitaminiche superfood 2023. Fonte: Pinterest



Ecco le tendenze food&bevrage 2023

Cosa riserva, dunque, il 2023? Di seguito alcune delle tendenze del prossimo anno in ambito cibo e bevande:



1- La rivoluzione del bere - Hai sete? Vai da... Pinterest. Nel 2023 anche una buona bevanda rinfrescante riceverà un tocco creativo con cubetti di ghiaccio originali, guarnizioni colorate e altre idee estrose per realizzare cocktail ad effetto. La Gen X insegna.

Cocktail analcolici ad effetto: ricerche in aumento del 220%

Bar cocktail analcolici: ricerche in aumento del 75%

Idee creative guarnizione cocktail: ricerche in aumento del 225%

Cubetti di ghiaccio originali: ricerche in aumento del 75%

Presentazione creativa cocktail: ricerche in aumento del 555%



2- Alghe vitaminiche - Nessuno toccherà le ricette della nonna, ma nel 2023 diventeranno popolari altri tipi di ingredienti. I superalimenti marini, come le alghe verdi o l'alga nori, e l'acqua alla clorofilla saranno sempre più richiesti dai Millennials e dalla Gen X.

Benefici acqua alla clorofilla: ricerche in aumento del 35%

Alghe verdi: ricerche in aumento del 60%

Ricette spuntini alghe: ricerche in aumento del 245%

Ricette alga nori: ricerche in aumento del 60%

Bowl salmone +245%

Boom per i dessert floreali. Fonte: Pinterest



3 - Dessert floreali - Pollice verde e fuoriclasse ai fornelli? Allora piacerà la tendenza del 2023 che unisce botanica e cucina. Persone di tutte le età si cimentano nella preparazione di dolci, come cupcake margherita e torte floreali viola.