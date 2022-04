10 Diego Vitagliano a Napoli è la miglior pizzeria d'Europa

10 Diego Vitagliano a Napoli è la pizzeria numero uno d’Europa. Così ha decretato quest’anno Big Seven Travel – il prestigioso portale internazionale dedicato al travel che sceglie le migliori destinazioni in tutto il mondo attraverso speciali classifiche in diversi settori che ha pubblicato la sua classifica delle pizzerie più amate dai lettori.

Nella scheda si legge: «Non sorprende che la migliore pizza d'Europa provenga da Napoli, il luogo di nascita del piatto preferito al mondo. Ce ne sono decine tra cui scegliere, ma 10 di Diego Vitagliano offre qualcosa di davvero speciale. Oltre a una super Margherita e Marinara, Vitagliano inietta vera creatività culinaria nelle sue iterazioni più contemporanee. Aspettatevi ingredienti locali di altissima qualità, stagionali. Sicuramente servono pizza come questa in Paradiso».

Diego Vitagliano

The 50 Best Pizzas in Europe: la classifica

L'alloro più prestigioso premia così questo intraprendente pizzaiolo che dopo tanta esperienza e ricerca ha realizzato un nuova idea di pizza. Farine speciali, impasti, lievitazioni e cotture oltre all'estrema qualità degli ingredienti caratterizzano la sua offerta che senza snaturare la tradizione unisce la leggerezza al gran gusto. Nella classifica Vitagliano si è collocato sul podio, ma il portale ha riconosciuto la qualità anche ad altre pizzerie italiane. Al 3° posto infatti si è collocato Seu Illuminati di Roma, al 15° Pepe in grani di Caiazzo, al 23° Bonci Pizzarium di Roma, al 26° l'Antica Pizzeria Da Michele di Napoli e al 29° posto L'Antico Forno Roscioli di Roma. Una curiosità: all'8° posto della classifica c'è la pizza di Ciro Salvo, altro grande interprete napoletano, ma il riconoscimento si riferisce al suo locale di Londra, non a quello di Napoli.

Qui la classifica completa.

La pizza di Diego Vitagliano

Insieme a Carlo Sammarco, Diego Vitagliano ha iniziato a sperimentare la pizza ‘a canotto’, quella con il cornicione alto, che riprende la pizza del Vomero di circa 50 anni fa, utilizzando per la preparazione tecniche diverse dal solito (come quelle che si utilizzano per il pane, gli impasti indiretti con biga o poolish). All’epoca tutto ciò fu considerato come una moda passeggera destinata a scomparire in breve tempo, oggi invece possiamo dire che quello sarebbe stato il futuro della pizza napoletana. Questo approccio intrapreso anni fa, è ancora oggi la base del lavoro quotidiano di Diego Vitagliano, sulla digeribilità della pizza, la conoscenza delle farine da utilizzare, dei processi enzimatici e degli shock termici degli impasti. Per questo motivo Vitagliano fa parte della nuova generazione di pizzaioli napoletani che coniugano modernità e sapienza antica.

La pizza di Diego Vitagliano è leggera e altamente digeribile, morbida con un po’ di croccantezza, realizzata con un impasto indiretto con prefermento di tipo 1 bio, una lievitazione di 36 ore, alta idratazione e un bassissimo quantitativo di sale. Il menu è basato sulla tradizione: sono sempre presenti le pizze marinara, margherita, la montanara e il calzone al forno. Da queste pizze storiche nascono quelle rivisitate, come la margherinara o la ragù. Diego dedica inoltre un’attenzione particolare alla pizza senza glutine.

La pizza di Diego Vitagliano

Diego Vitagliano: premi e riconoscimenti

«Sono emozionato ed onorato per questo importante riconoscimento che non solo considera il giudizio di esperti del settore, ma anche il parere dei clienti provenienti da tutto il mondo - ha detto Vitagliano - Sapere che la mia pizza è così tanto amata a livello internazionale mi riempie di gioia e rappresenta un segnale importante, soprattutto ora che si ricomincia a viaggiare dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia».

La sua pizza riconosciuta da tempo come tra le migliori d’Italia ed ora anche fuori i confini nazionali. A dimostrazione di ciò è l’ultima avventura ed impresa imprenditoriale del pizzaiolo napoletano, che a breve – prima dei mondiali 2022 – aprirà diverse pizzerie 10 Diego Vitagliano a Doha, in Qatar. Della serie: se la nazionale italiana non partecipa ai mondiali, ci va Diego con la sua pizza da numero 10. Non solo riconoscimenti dalle più famose guide enogastronomiche italiane – il maestro pizzaiolo napoletano ha infatti collezionato fino ad oggi numerosi riconoscimenti, tra i quali i 3 spicchi per la Guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso 2022 (dove ha ricevuto anche il Premio Speciale Maestri dell’Impasto), 2ª posizione 50 Top Pizza Mondo nel 2021 (dove ha ricevuto anche il Premio Speciale Pizzaiolo dell’anno 50 Top Pizza 2021), 3 pizze per le Guide de L’Espresso e molti altri – Diego diventa a tutti gli effetti il pizzaiolo più amato d’Europa dai viaggiatori internazionali, portando alta la bandiera della pizza italiana in tutto il mondo.

10 Diego Vitagliano Napoli

Via Nuova Agnano 1, 80125 Napoli NA

Tel 081 1858 1919

www.diegovitagliano.it