Dopo l'olio di semi mancherà anche quello di palma. Industria alimentare in crisi

La mancanza di olio di girasole e in genere di semi per la guerra in Ucraina, i mercati hanno puntato sull'olio di palma come alternativa (soprattutto per l'industria alimentare) e l'impennata della domanda ha spinto l'Indonesia a vietare tutto l'export di olio da cottura allo scopo di contrastarne la carenza sul mercato locale. Di conseguenza ha cominciato a volare il prezzo dell'olio di palma sui mercati internazionali.

Ora mancherà anche l'olio di palma

La decisione del governo indonesiano diventerà effettivr il 28 aprile e resterà in vigore fino a quando il problema non verrà risolto, hanno dichiarato le autorità del Paese asiatico, primo produttore mondiale di olio di palma. La decisione può provocare problemi all'industria alimentare globale che ne fa largo uso e aumentare la corsa dei prezzi.

I future con consegna a luglio hanno segnato un rialzo del 6,3% a 6.754 ringgit alla tonnellata sul mercato di Kuala Lumpur. La decisione di bloccare l'export di olio di palma era stata annunciata venerdì scorso dal presidente Joko Widodo come misura per contrastare la carenza di olio da cottura, che il Paese ricava in gran parte dalla palma, mentre montano le proteste della popolazione per l'aumento dei prezzi delle derrate alimentari.